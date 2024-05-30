Нижневартовский городской суд рассмотрит жалобу на отказ привлечь экс-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову к административной ответственности по протоколу о дискредитации российской армии. Об этом пишет «Медиазона»*.

30 мая телеграм-каналы Mash и Baza сообщили, что в отношении Комаровой составили административный протокол о дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП; до 200 тыс. рублей штрафа для должностных лиц). В то же время в карточке на сайте Нижневартовского городского суда говорится, что рассматриваться будет не протокол о дискредитации армии, а жалоба на отказ составить его по этой статье, пишет «Медиазона»*. Там же указывается, что слушание пройдет 13 июня.

Как утверждал Mash, поводом для составления протокола в отношении Комаровой стали ее слова о конфликте на Украине, сказанные во время встречи с жителями Нижневартовска в октябре 2023 года. Одна из местных жительниц тогда спросила, почему у военных, участвующих в боях на Украине, не хватает должного снаряжения. Комарова тогда ответила, что мир «не готовился к этой войне» и что «она не нужна».

Тюменский активист Юрий Рябцев увидел в высказывании Комаровой публичный призыв к воспрепятствованию использования армии в военном конфликте и написал заявление в полицию с просьбой проверить чиновницу по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

В разговоре с изданием «Подъем» Рябцев заявил, что административное дело в отношении экс-губернатора не возбуждали. Он подтвердил, что на 13 июня в суде запланировано обжалование постановления следователя, отказавшего в составлении протокола.

«Она еще не обвиняемая, еще дела нету. Определение об отказе ее привлекать будет рассматриваться 13-го числа», — рассказал Рябцев.

По словам активиста, его вызвали в суд на это заседание и он планирует на нем присутствовать.

Сообщения о составлении протокола в отношении Комаровой также опровергли в департаменте внутренней политики ХМАО. Там назвали соответствующие публикации не соответствующими действительности.

«13 июня 2024 года в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба Рябцева Юрия Викторовича на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП в отношении Комаровой Н. В. Такое решение было принято должностным лицом УМВД России по Нижневартовску в связи с с отсутствием состава административного правонарушения — это показали результаты проведенного лингвистического исследования», — заявили ТАСС в департаменте.

Утром 30 мая Наталья Комарова объявила о решении уйти с поста губернатора ХМАО. Свои действия она объяснила переходом на другую работу. Новым врио главы региона вместо Комаровой стал Руслан Кухарук, сообщается на сайте Кремля.

Пост губернатора ХМАО Комарова занимала с 2010 года. Она была единственной женщиной среди всех глав субъектов России.

Что говорят об отставке Комаровой

После объявления об отставке Комаровой политолог Сергей Марков выразил обеспокоенность отсутствием женщин в высших руководящих должностях. Он посчитал это «политическим сигналом о допустимости дискриминации женщин» на управленческих постах в России. По мнению политолога, теперь руководство страны должно послать другой сигнал о гендерном равенстве.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб не согласилась с позицией Маркова. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что отставка Комаровой не связана с гендерным вопросом, а «произошла по вполне объективным причинам».

«И здесь гендерная принадлежность губернатора совершенно никаким образом не сказалась ни на результативности ее работы, которую признали высокой, ни на решении самого губернатора», — сказала Бессараб.

При этом депутат согласилась, что «в высокой политике» России, в том числе в Госдуме, женщин гораздо меньше, чем мужчин. В то же время Бессараб указала, что в органах местного самоуправления доля женщин выше и составляет больше 70%.

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