Выплаты по больничным и декрету вырастут в 2027 году — государство выполняет обязательства перед гражданами. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, комментируя проект федерального бюджета на три года.

Парламентарий обратил внимание на то, что максимальное пособие по беременности и родам и при отпуске на 140 календарных дней увеличится с 955,8 тыс. рублей в 2026 году до 1,1 млн рублей в 2027 году.

«Это значит, что женщина, ожидающая ребенка, сможет получить более миллиона рублей за период декрета», — подчеркнул депутат.

По его словам, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан, чей отпуск начнется в 2027 году, составит более 95,5 тыс. рублей против 83 тыс. рублей в 2026 году.

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности при страховом стаже от восьми лет вырастет с 207,6 тыс. рублей в 2026 году почти до 239 тыс. рублей в месяц в 2027 году, сказал парламентарий.

«Проект бюджета предусматривает необходимые ассигнования для выполнения всех социальных обязательств», — подчеркнул собеседник RTVI.

Выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы на уровень инфляции за предыдущий год, рассказал Панеш.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, следует из проекта федерального бюджета. Средний размер пенсии по старости на конец года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум вырастет на 6,8% — до 20 227 рублей. Величина МРОТ повысится до 28 935 рублей, следует из документа.

«Задача, поставленная президентом, — обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тыс. рублей — будет выполнена», — заявил парламентарий.

Панеш сообщил, что так называемый «детский бюджет» на трехлетку превысит 10 трлн рублей. Ожидается, что более 2 млн семей получат материнский капитал, рассказал депутат. Его размер в следующем году составит на первого ребенка 778,5 тыс. рублей, на второго ребенка, если материнский капитал не получен за первого, — 1,02 млн рублей.

Продолжится реализация жилищных программ для семей с детьми, заявил парламентарий. На эти цели будет выделено 1,6 трлн рублей.

«Изменится предоставление льготных ипотечных займов исходя из решения вопросов демографии: чем больше детей в семье, тем меньше будет ставка и тем больше будет размер субсидируемого кредита», — заявил Панеш, отметив, что минимальная ставка составит 2%.

Расходы федерального бюджета на образование и здравоохранение в 2027 году планируются в объеме 3,6 трлн рублей, а в целом по бюджетной системе превысят 17 трлн рублей, или почти 7% ВВП, заявил депутат Госдумы.

На строительство школ в течение трех лет планируется направить более 105 млрд рублей — это позволит построить 77 новых объектов, сообщил депутат. На капитальный ремонт школ заложено более 200 млрд рублей, отремонтировать планируется более 2340 зданий, отметил он.

На ремонт детских садов будет направлено 47 млрд рублей, будет отремонтировано 980 зданий, построено порядка 70 новых учреждений — на эти цели предусмотрено еще более 25 млрд рублей, рассказал Панеш.

На ремонт и оснащение 700 учебных корпусов и общежитий техникумов направят 65 млрд рублей, следует из главного финансового документа страны.

Продолжится модернизация вузов, строительство кампусов. К 2030 году отремонтируют не менее 800 общежитий и построят 25 кампусов, заявил Панеш. В предстоящей трехлетке на создание кампусов учтены более 80 млрд рублей — будут введены в эксплуатацию 8 новых кампусов в разных городах. Еще порядка 80 млрд рублей выделены на ремонт общежитий университетов.