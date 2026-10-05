Глава Минфина Антон Силуанов заявил об индексации социальных обязательств на уровень инфляции, передает корреспондент RTVI. Он уточнил, что вырастут пенсии, выплаты ветеранам, инвалидам и маткапитал.

Во время парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2027—2029 годы министр назвал социальную политику «первым приоритетом».

«Предусмотрены необходимые ассигнования для выполнения социальных обязательств. На уровень инфляции за предыдущий год будут проиндексированы выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал. Страховые пенсии в следующем году будут индексированы дважды», — сообщил он.

По его словам, с 1 февраля пенсии вырастут на уровень инфляции за 2026 год, который оценивается в 6,8%. И с 1 апреля страховая часть пенсии «дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат», отметил Силуанов.

Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля, сказал он, а прожиточный минимум возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году повысится до 28 935 рублей, перечислил Силуанов. Таким образом, по его словам, «задача, поставленная президентом, обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тыс. рублей, будет выполнена».

«Это позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами», — добавил он.

Также, по прогнозам Силуанова, реальные доходы населения России в 2027 г. вырастут на 1,4%, а в последующие два года показатель будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно.

В 2027 году материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей. Выплата на второго ребенка будет увеличена до 1,2 млн рублей при условии, если она не была получена на первенца, следует из проекта федерального бюджета на трехлетку, выяснил RTVI. Таким образом, маткапитал вырастет на 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно.

Расходы на оборону и «устойчивый» бюджет

Силуанов во время слушаний коснулся расходов на оборону, отметив, что «объемы финансирования Вооруженных сил отработаны силовыми ведомствами».

«Запланированные в бюджете ресурсы обеспечивают потребности армии вооружением, техникой, поддержку семей, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса», — уточнил министр.

Кроме того, Силуанов заявил, что подготовленный проект федерального бюджета на ближайшие три года «устойчив к любым сценариям» развития экономики.