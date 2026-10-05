Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС на устриц, лобстеров и лангустинов, передает корреспондент RTVI. По ее мнению, эта мера могла бы принести бюджету до 6 млрд рублей.
Во время парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2027—2029 годы она призвала к инвентаризации налоговых льгот.
«Например, деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд рублей», — сказала Матвиенко.
По ее словам, за эти деньги можно построить, например, две новые школы или детскую больницу.
«Курочка по зернышку клюет… А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают. Попросту не заметят», — заявила спикер Совфеда.
В целом, по ее словам, для сохранения устойчивости финансовой системы особое значение приобретают актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы бюджета.
«Существенным резервом для ее увеличения призваны стать обеление экономики, решение проблемы теневой занятости. Кроме того, нужно продолжить работу по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков, вовлечению их в хозяйственный оборот и обеспечению их учета для целей налогообложения», — добавила она.