Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС на устриц, лобстеров и лангустинов, передает корреспондент RTVI. По ее мнению, эта мера могла бы принести бюджету до 6 млрд рублей.

Во время парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2027—2029 годы она призвала к инвентаризации налоговых льгот.

«Например, деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры и другие, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд рублей», — сказала Матвиенко.

По ее словам, за эти деньги можно построить, например, две новые школы или детскую больницу.

«Курочка по зернышку клюет… А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают. Попросту не заметят», — заявила спикер Совфеда.

В целом, по ее словам, для сохранения устойчивости финансовой системы особое значение приобретают актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы бюджета.