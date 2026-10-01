Бюджет на следующий год должен быть составлен так, чтобы можно было добиться победы и выполнения всех социальных задач. Об этом сообщили опрошенные RTVI депутаты Госдумы.

«Президент сказал, что бюджет должен быть не популистский, но он должен быть бюджетом развития и победы. Мы такой уже внесли. <…> Вот, на мой взгляд, как раз «Единая Россия» занимается не популизмом, а разрушением хорошего настроения у граждан, предлагая новые тарифы ЖКХ, которые грабят людей. <…> С какого бодуна и почему, и кто будет платить такие жировки?» — заявил RTVI лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Внесенный правительством проект главного финансового документа на 10 трлн рублей больше, чем предыдущий, «и провалился полностью», считает коммунист.

«Новый бюджет-2027: расходная часть — 48 трлн — [он] на 5 трлн больше, чем доход. Но мы предлагаем получить доход в результате труда, в результате поддержки новейших технологий, лучших предприятий и показали, как это реализуется», — подчеркнул собеседник RTVI.

В целом, он убежден, что «бюджет должен соответствовать реальной обстановке и на фронте, и на ЖКХ, и на хлебном рынке».

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил RTVI, что главный финансовый документ на ближайшие три года «должен стать бюджетом надлежащего выполнения всех социальных обязательств, вопросов, которые позволят действительно продвинуть вперед экономику».

«Будем работать. Как правило, мы более всего работаем с фракцией парламентского большинства, но будем приглашать к этой работе ежедневно все остальные фракции. Это работа архиважная в интересах людей», — заверил он.

Замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев в беседе с RTVI отметил, что формирование документа ведется «в непростых условиях», напомнив, что против России введено более 33 тыс. санкций.

«Мы должны серьезные средства затрачивать на оборону и безопасность нашей страны. Победа в СВО является приоритетом, но президент при этом сказал, что все социальные обязательства государства перед людьми должны быть выполнены в полном объеме», — сказал он.

Бюджет только поступил, но в нем заложены средства на индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ), основных видов социальных пособий, перечислил парламентарий.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил RTVI, что параметры проекта главного финансового документа говорят о пересмотре в худшую сторону планов, принятых год назад: по его словам, прогноз роста ВВП снизился вдвое до 1,4%, а показатель бюджетного дефицита вырос до 2%.

«Это отражает сложную ситуацию в экономике, которую нужно и можно менять. Нельзя ставить на одну доску наукоемкие производства, машиностроителей, предприятия оборонки и тех, кто делает деньги из воздуха и пользуется благоприятной конъюнктурой», — сказал депутат Госдумы.

Он убежден, что должны быть разные проценты по кредитам и ставки по налогам. Миронов также призвал не ограничиваться налогом на допдоходы «отдельных организаций горно-металлургического комплекса», как это предлагается, а вводить налог на сверхприбыли банков и других финансовых организаций, а также физлиц.

«Я поддерживаю намерение правительства обложить налогом в 15% паевые фонды, применить прогрессивную шкалу к дивидендам, доходам от продажи имущества и операций по ценным бумагам. Все это мы давно предлагали сделать, и наконец лед тронулся», — заявил он.

Но, продолжил он, нужно идти дальше: расширять прогрессию подоходного налога, увеличивать налог на личные фонды, налог на роскошь. Парламентарий подчеркнул, что такой прагматичный подход лежит в основе альтернативных бюджетов СР и законопроектов депутатов фракции.

Проект бюджета: цифры и рубли

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и еще семь сопутствующих законопроектов, включая проекты бюджетов внебюджетных фондов, а также изменения в Налоговый кодекс РФ.

Предполагается, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы — 43,3 трлн рублей; в 2028-м — 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей; в 2029-м — 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно.

Дефицит федерального бюджета запланирован в размере 5,5 трлн рублей на 2027 год.

Как отмечается в сопроводительных документах, политика в этом вопросе будет формироваться в логике «бюджетных правил», которые предполагают, что в 2027—2030 годах базовая цена нефти устанавливается в размере $50 за баррель с выходом на нулевой первичный структурный дефицит бюджета к 2029 году.

Основными источниками финансирования дефицита в течение трех лет будут государственные заимствования. Планы по внутренним госзаимствованиям скорректированы в большую сторону.

В 2027 году размещение ОФЗ (облигации федерального займа) планируется в объеме 7,722 трлн рублей, в 2028 году — 7,434 трлн рублей, в 2029 году — 8,004 трлн рублей. Погашение составит 1,323 трлн рублей, 1,436 трлн рублей и 1,887 трлн рублей соответственно.

Расходы по разделу «Национальная оборона» в 2027 году составят 17,14 трлн рублей, в 2028 году — 16,6 трлн рублей, в 2029 году — 16 трлн рублей. В 2026 году на национальную оборону планировалось потратить свыше 12,9 трлн рублей.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность запланированы расходы в 2027 году на уровне 4,286 трлн рублей.

Траты государства на образование в 2027 году составят около 1,78 трлн рублей, на здравоохранение — 1,8 трлн рублей, по разделу «Культура, кинематография» — 308 млрд рублей. Расходы на охрану окружающей среды предусмотрены на уровне 1,2 трлн рублей.

На реализацию госпрограммы «Внешнеполитическая деятельность» запланировано выделить в 2027 году 162 млрд рублей, «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» — 2,14 млрд рублей; «Развитие туризма» — 87 млрд рублей.

Пенсии и выплаты

Страховые пенсии в 2027 году увеличатся дважды: с 1 февраля 2027 года — на 6,8%, а с 1 апреля дополнительно будут увеличены на 3,3%. Средняя пенсия по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения в целом по России. Величина минимального размера оплаты труда в следующем году также увеличится на 6,8% — до 28 935 рублей.

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 году увеличат до 778 500 рублей.

Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей, если семья ранее не получала выплату на первенца. Максимальное пособие по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30 400 рублей.

«Проанализировать каждую цифру»

Первое чтение проекта федерального бюджета предлагается провести 29 октября, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, объем текста проекта закона о федеральном бюджете на трехлетку составляет 4727 страниц.

«Необходимо проанализировать каждый раздел бюджета, каждую государственную программу, каждую цифру бюджета как с точки зрения того, достигаются ли те задачи, которые поставил президент, ради которых вносится закон о бюджете, так и с точки зрения эффективности этих средств», — заявил Макаров.