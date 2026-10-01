Россия объявила о высылке группы венгерских дипломатов в ответ на аналогичный шаг со стороны Будапешта, предпринятый 8 сентября. Об ответных мерах Москвы сообщил 1 октября российский МИД.

В ведомство был вызван временный поверенный в делах Венгрии в РФ Габор Гергич.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием властей Венгрии от 8 сентября 2026 года покинуть территорию страны ряду российских дипломатических сотрудников», — говорится в релизе.

Гергичу заявили, что группа сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также генконсульств в Петербурге и Казани должна покинуть территорию России в двухнедельный срок.

В сентябре глава венгерского МИД Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. Их обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и нарушающей положения Венской конвенции.

Решение поддержал премьер страны Петер Мадьяр. Он заявил, что правительство Венгрии не потерпит угроз суверенитету страны.

Как сообщали венгерские СМИ, в посольстве РФ якобы работали сотрудники Главного управления разведки. В апреле местные журналисты утверждали, что 15 из 47 сотрудников дипмиссии якобы имеют отношение к спецслужбам.

Анита Орбан указала, что высылка направлена на защиту безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипломатических отношений с Москвой.

В Кремле заявили, что высылка «не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что «будет дан адекватный ответ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила, что ответ Москвы будет «жестким и болезненным» для «русофобского лобби в Будапеште». Она подчеркнула, что венгерские власти сознательно идут на обострение отношений с Россией.