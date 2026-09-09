Решение Венгрии выслать российских дипломатов негативно скажется на отношениях Москвы и Будапешта и получит ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Отразится оно [решение Венгрии], безусловно, негативно. Это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений», — сказал он.

По словам Пескова, на решение Будапешта «будет дан адекватный ответ». «Без ответа эти действия не останутся», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия остается открытой для дальнейшего развития связей с Венгрией. «Мы заинтересованы в этом, и мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому ценному багажу и опыту наших двусторонних отношений с венгерскими партнерами», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

8 сентября глава венгерского МИДа Анита Орбан объявила о решении выслать из страны десять российских дипломатов. По ее словам, сотрудники дипмиссии «занимались в Венгрии деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции». В то же время Орбан заверила, что решение не означает разрыва дипломатических отношений с РФ: «Венгрия намерена продолжить необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поддержал решение о высылке российских дипломатов, заявив, что правительство не потерпит угроз суверенитету страны.

Венгерские СМИ связали высылку с деятельностью российской разведки. В статьях утверждается, что в посольстве якобы работали сотрудники ГРУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на решение Будапешта будет «жестким и болезненным». По ее словам, венгерские власти сознательно идут на обострение отношений с Россией.