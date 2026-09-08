Венгрия приняла решение выслать десять российских дипломатов, работающих в посольстве в Будапеште. Об этом сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, чьи слова приводит Portfolio.

По словам главы венгерской дипломатии, сотрудники посольства якобы занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом, и тем самым нарушали положения Венской конвенции.

Министр подчеркнула, что высылка направлена на защиту безопасности и суверенитета страны, однако это не означает разрыва дипломатических отношений с Москвой.

«Сегодня по моему распоряжению руководство министерства проинформировало посла России в Будапеште о том, что 10 сотрудников посольства должны покинуть Венгрию», — заявила Орбан.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поддержал это решение, заявив, что правительство не потерпит угроз суверенитету страны.

В поддержку высылки российских дипломатов высказались и в Евросоюзе, обвинив Москву в проведении «непрерывной кампании по применению гибридных атак».

«Евросоюз выражает полную солидарность с Венгрией и подтверждает свою поддержку дипломатической и консульской деятельности всех государств-членов, осуществляемой в соответствии с международным правом», — заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Кристиан Виганд.

Венгерские СМИ связали высылку с деятельностью российской разведки: по данным расследователей, в посольстве якобы работали сотрудники ГРУ, а в апреле журналисты идентифицировали 15 из 47 сотрудников посольства как имеющих отношение к спецслужбам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС предупредила, что ответ Москвы на высылку дипломатов будет «жестким и болезненным» для «русофобского лобби в Будапеште». Она также заявила, что венгерские власти сознательно идут на обострение отношений с Россией.