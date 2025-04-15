Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном и одновременно с этим распустить Минскую группу ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день», — сказал глава армянского правительства (цитата по ТАСС).

По словам Пашиняна, Ереван понимает «выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ». «Действительно, если мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта, — а мы ее закрываем, — то зачем нужен формат, который занимается его урегулированием?» — пояснил он.

Пашинян также назвал необоснованным требование Баку изменить конституцию Армении, так Конституция страны «не содержит территориальных претензий в отношении Баку».

«Народы Армении и Азербайджана заслуживают мира, а не войны», — подчеркнул армянский премьер.

В марте Азербайджан и Армения заявили, что стороны завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения. В армянском МИДе сообщили о готовности начать консультации касательно сроков и места его подписания.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна не выдвигает «дополнительных» требований к Еревану для подписания мирного договора, но настаивает на двух изначальных условиях — роспуске Минской группы ОБСЕ и изменении армянской конституции. В ней содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах — это часть Армении.

В июне 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила работу по инициативе США и Франции.