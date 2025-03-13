Азербайджан и Армения завершили переговоры по согласованию текста мирного соглашения. Об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Report.

По его данным, Ереван принял предложения Баку о двух последних несогласованных пунктах соглашения.

«На следующем этапе ожидания Баку таковы — Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану», — сказал министр в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

В свою очередь в МИД Армении подтвердили, что соглашение о мире с Азербайджаном готово к подписанию, а Ереван готов начать с Баку консультации вокруг сроков и места подписания документа.

«Официальный Баку предпочел выступить с односторонним заявлением. Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает факт согласования проекта соглашения “Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой” и завершения переговоров по согласованию проекта», — говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в начале декабря 2024 года заявил, что Ереван и Баку добились определенного прогресса в подписании мирного соглашения. Министр отмечал, что стороны уже согласовали 15 из 17 статей преамбулы и проекта соглашения, и при наличии достаточной политической воли его можно быстро финализировать и подписать.

В феврале Армения получила ответ Азербайджана относительно мирного договора. По словам пресс-секретаря МИД Ани Бадалян, предложения по другим направлениям — деблокада коммуникаций и механизм взаимного контроля и верификации вооружений пока остаются без ответа.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что одно из разногласий касается неразмещения сил третьих стран на границе двух стран, второе — отзыва исков, поданных друг против друга в международные суды.