Российско-азербайджанские отношения продолжают испытывать серьезный кризис. Его новым витком стали задержания в конце июня около 50 уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге. В ходе операции по делу об этнической ОПГ на Урале умерли два человека. Вслед за этим последовали протесты со стороны Баку, возбуждение азербайджанской генпрокуратурой уголовного дела и задержание российских журналистов в Азербайджане. Какие еще кризисные этапы до обострения этим летом переживали Москва и Баку в своих отношениях в последние годы — в материале RTVI.

Авиакатастрофа под Актау

Нынешний длительный кризис в отношениях между Москвой и Баку берет начало с авиакатастрофы азербайджанского пассажирского лайнера возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря прошлого года. Самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) следовал по маршруту Баку-Грозный, но приземлиться в пункте назначения не смог. На борту воздушного судна находилось 67 человек, из них 38 в результате крушения погибло, среди которых большинство — это граждане Азербайджана.

Спустя пару дней в Росавиации признали, что незадолго до трагедии в Грозном действовал план «Ковер» из-за атаки украинских беспилотников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев впоследствии заявил, что лайнер был поврежден в результате «обстрела с земли» в небе над Россией, «практически потеряв управление» перед попыткой приземлиться в аэропорту Актау.

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой принес свои извинения за трагедию в воздушном пространстве России. Алиев между тем потребовал от Москвы признания своей вины, наказания виновных и компенсации пострадавшим, а позже упрекнул российскую сторону в попытках «замять инцидент»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения Алиева заверил в заинтересованности Москвы «в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании» для определения причин авиакатастрофы. Окончательный отчет по крушению самолета под Актау, согласно заявлению Минтранса Казахстана, представят к декабрю.

Закрытие «Русского дома» в Баку и отсутствие Алиева на Параде Победы в Москве

За конфликтом вокруг авиакатастрофы под Актау последовали и другие события. В феврале в Баку приостановило свою деятельность работавшее там с 1997 года представительство Россотрудничества («Русский дом»), о чем МИД Азербайджана заранее уведомил Москву. Глава российского ведомства Евгений Примаков заявил, что приостановка была связана с отсутствием у организации должной регистрации в Азербайджане, однако подчеркнул, что Москва была готова выполнить юридические требования Баку, но не получала от него ответа.

Ситуация напоминает закрытие в России «Всероссийского Азербайджанского конгресса» в 2017 году. Это в российском Минюсте мотивировали тем, что устав организации не соответствовал требованиям российского законодательства. В МИД Азербайджана назвали такое решение «недружественным шагом» со стороны Москвы, а в российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что ликвидация организации не была направлена против Баку.

Комментируя решение Баку закрыть «Русский дом», депутат Госдумы Николай Валуев призвал обратить внимание на деятельность национальных диаспор в России. «А это всё из “дрючбы народов”, сфер влияния и про пантюркизм. <…> Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные “диаспоры”. И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. <…> И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться», — написал депутат в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ на это МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон-грата и запретил ему въезд в республику. В мае зеркальный ответ поступил от Москвы: въезд в Россию был запрещен азербайджанскому депутату Азеру Бадамову. Тот назвал Валуева «редким экспонатом тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявшим где-то между неандертальцем и хомо сапиенс».

Еще одним показателем охлаждения российско-азербайджанских отношений стало отсутствие Алиева на Параде Победы в Москве 9 мая, что выяснилось незадолго до начала мероприятия. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, глава Азербайджана не смог посетить в тот день российскую столицу, поскольку должен был «принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву».

Смерти российских военных в Нагорном Карабахе

Российско-азербайджанские отношения пережили в последнее время и несколько трагичных событий в Нагорном Карабахе. Так, 20 сентября 2023-го Минобороны России сообщило о гибели российских военных при обстреле автомобиля, в котором те возвращались с наблюдательного поста в районе села Джанятаг. На следующий день генпрокуратура Азербайджана заявила, что азербайджанские военные «ошибочно приняли» обстрелянное транспортное средство с российскими миротворцами за принадлежавший армянским военным автомобиль.

Тогда же в том же селе был обстрелян принадлежащий миротворческому контингенту «Камаз». В итоге, по данным азербайджанской генпрокуратуры, всего погибли шесть российских военнослужащих, в связи с чем в Баку возбудили уголовное дело. Ильхам Алиев принес извинения Владимиру Путину за гибель российских миротворцев и пообещал, что «все виновные понесут должное наказание». Позже стало известно об «отстранении от обязанностей» командира корпуса азербайджанских ВС, виновного в трагедии.

А 9 ноября 2020 года в ходе Второй карабахской войны азербайджанские военные сбили из ПЗРК российский вертолет Ми-24 у границы с Арменией. В результате два российских военных погибли, один был ранен. Баку попросил прощения у Москвы и выразил готовность выплатить компенсацию.

Тогда в МИД Азербайджана подчеркнули, что «полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе» «в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО». В ведомстве добавили, что трагический инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны». Российский МИД поприветствовал признание Баку своей вины.

Критика Мединского

9 июня 2025-го МИД Азербайджана раскритиковал заявления помощника президента России Владимира Мединского о Нагорном Карабахе. Тот в интервью RT заявил, что если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта и не договориться о мире, «то этот регион превратится в огромный Карабах».

В Баку напомнили, что Москва считает Карабах частью Азербайджана. «Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны», — добавили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Там же рекомендовали Мединскому «воздержаться от нанесения ущерба межгосударственным отношениям, делая подобные ошибочные заявления по вопросам, выходящим за рамки его полномочий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление азербайджанских коллег призвала не выдергивать из контекста слова Мединского о Карабахе. По ее словам, тот говорил «исключительно о трагедии вооруженного конфликта».

Расхождение позиций по Украине

Азербайджан выступает в поддержку территориальной целостности Украины в ее границах с момента обретения независимости от СССР, высказавшись об этом в ООН еще в 2014 году, не признав Крым за Россией. В апреле 2022-го Ильхам Алиев повторил, что Баку продолжает придерживаться этой позиции в отношении Киева.

В декабре 2023-го спецкор RTVI Алексей Сочнев обратил внимание на публикацию украинского военкора Романа Бочкалы, в которой тот анонсировал производство боеприпасов для ВСУ в одной из «стран-партнеров». На размещенной им фотографии были видны информационные стенды, предположительно, с символикой азербайджанской компанией Palladium. Позже в компании опровергли RTVI свою причастность к производству снарядов для Украины.

А в апреле 2024 года о том, что Баку не поставляет оружие Киеву, заявил и сам Алиев. «Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят, но мы не можем. И мы говорим это открыто и публично, и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — говорил президент Азербайджана.

Взаимные удары по СМИ

После начала боевых действий между Россией и Украиной 24 февраля 2022 года Роскомнадзор начал ограничивать доступ к некоторым азербайджанским новостным сайтам: например, в марте 2022-го сообщалось об ограничениях в отношении азербайджанских ресурсов Haqqin и Minval. Если первый портал на территории России сейчас открыть можно, то второй все еще недоступен.

А в июне 2022-го в Азербайджане заблокировали доступ к сайту РИА Новости. В МИД республики объяснили это тем, что российское информагентство «тиражировало» заявления одного из представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В мае 2025-го на территории Азербайджана ограничили доступ к сайту российского телеканала «Царьград». Это произошло по просьбе главного редактора заблокированного в России издания Minval Эмиля Мустафаева.