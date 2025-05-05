МИД Азербайджана потребовал объяснений от России в связи с задержанием в московском аэропорту депутата республиканского парламента Азера Бадамова. Об этом заявил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

По его словам, Бадамов входил в делегацию, приглашенную в Астраханскую область вице-губернатором региона Денисом Афанасьевым для участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Бадамова задержали в московском аэропорту и не пустили на рейс до Астрахани, объявив о запрете въезда в Россию. Это произошло «без какого-либо предварительного предупреждения и информирования» со стороны России, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИДа. После некоторого содержания в аэропорту Бадамов вернулся в Азербайджан.

«Представитель МИД России заявил, что данный вопрос будет расследован, однако не стал объяснять причины такого решения. Мы считаем данное решение российской стороны недружественным шагом и ожидаем от России внятных разъяснений по данному вопросу», — заявил Айхан Гаджизаде.

Источник ТАСС и РИА Новости сообщил, что 4 мая Бадамову запретили въезд в Россию в связи с его высказываниями «русофобской и антироссийской направленности». По словам источника, эта мера носит «персональный характер» и не меняет настроя на развитие российско-азербайджанских отношений.

Собеседник агентства добавил, что Россия не придерживается практики стоп-листов в отношениях с дружественными странами.

«Как известно, запрет на въезд в Азербайджан был ранее введен в отношении ряда российских законодателей. Последний такой случай касается депутата Государственной думы Николая Валуева», — добавил источник.

В феврале МИД Азербайджана запретил Валуеву въезд в связи с «оскорбительными заявлениями и угрозами» в адрес республики и ее народа. Незадолго до этого Валуев, комментируя решение властей Азербайджана закрыть «Русский дом» в Баку, призвал обратить внимание на деятельность национальных диаспор в России. Депутат заявил, что эти диаспоры занимаются не культурным обменом, а нацелены на «очень большие» и «далеко не всегда легальные» деньги.

Депутат Азер Бадамов после этого назвал Валуева «редким экспонатом тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявшим где-то между неандертальцем и хомо сапиенс». Запрет Бадамову на въезд в Россию предположительно связан именно с этим высказыванием, передает Sputnik.