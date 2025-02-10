МИД Азербайджана объявил депутата Госдумы Николая Валуева персоной нон-грата и запретил ему въезд в республику. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде.

«Оскорбительные заявления и угрозы в адрес Азербайджана и нашего народа, допущенные первым заместителем председателя комитета по туризму Госдумы Николаем Валуевым, совершенно неприемлемы», — сказал представитель азербайджанского МИД.

Он добавил, что ранее в список персон нон-грата были включены первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин и зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов. В Баку считают, что они действовали «против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

В начале февраля, комментируя требование властей Азербайджана прекратить работу «Русского дома» — представительства Россотрудничества в Баку, Валуев призвал обратить внимание на деятельность диаспор в России.

«А это всё из “дрючбы народов”, сфер влияния и про пантюркизм. <…> Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные “диаспоры”. И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. <…> И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться», — написал Валуев в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал бессмысленным запрет на въезд в Азербайджан и выразил надежду на урегулирование ситуации.

«Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия “Русского дома” свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», — сказал депутат.

Скандал вокруг «Русского дома» в Баку

В начале февраля МИД Азербайджана направил России ноту о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку, работавшего с 1997 года. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что это связано с тем, что организация не зарегистрирована как местное юрлицо. При этом он отметил, что российская сторона неоднократно просила власти Азербайджана помочь с регистрацией «Русского дома», но не получала ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова зарегистрировать «Русский дом» в Баку и рассчитывает, что этот вопрос будет решен в положительном ключе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сожалеет в связи с решением властей Азербайджана и надеется урегулировать это «недоразумение».

Глава Россотрудничества связал происходящее вокруг «Русского дома» с «излишней эмоциональностью» крушения летевшего в Грозный самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре конце 2024 года. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние» средствами радиоэлектронной борьбы и потребовал от России компенсаций.

В конце января телеканал Baku TV выпустил сюжет, в котором утверждалось, что под прикрытием «Русского дома» в Баку якобы действуют российские спецслужбы. МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве и выразил ему недоумение в связи с этими обвинениями. Примаков пообещал подать иск о защите деловой репутации.