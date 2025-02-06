МИД Азербайджана направило России ноту с призывом прекратить работу «Русского дома» в Баку из-за отсутствия у него юридической регистрации. Глава Россотрудничества Евгений Примаков связал происходящее с крушением самолета авиакомпании AZAL и «эмоциями» вокруг этой трагедии. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RTVI объяснил действия Азербайджана тем, что сейчас «им так выгодно».

Азербайджанская сторона заявила российскому МИД о необходимости регистрации «Русского дома» в качестве юрлица по местному законодательству, сообщил 6 февраля в эфире телеканала «Россия 24» Евгений Примаков. Это было предусмотрено межправительственным соглашением, подписанным в 1997 году, однако все обращения российского посольства, представительства и МИДа с просьбами помочь в регистрации оставались без ответа, заявил Примаков.

Он отметил, что предыдущее подобное «обострение» произошло в 2017 году, когда Азербайджан потребовал «немедленно зарегистрироваться». При этом решение данной ситуации «всегда было на азербайджанской стороне», сказал глава Россотрудничества.

По его словам, в законодательстве Азербайджана нет нормативной базы для того, чтобы российский информационно-культурный центр «Русский дом» был зарегистрирован в республике как местное юрлицо.

Российский информационно-культурный центр («Русский дом») в Баку — представительство Россотрудничества в Азербайджане. Организация была учреждена в 1997 года на основании соглашения между двумя странами. Основными направлениями работы «Русского дома» названы продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.

Примаков добавил, что некоторое время назад собственник помещения, арендуемого «Русским домом» в Баку, призвал в течение полутора месяцев покинуть здание, объяснив это намерением срочно его продать. Другой собственник, с которым представители России вели переговоры, «взял паузу, потому что скандальная ситуация сейчас», сообщил глава Россотрудничества.

«И вполне возможна ситуация, что, даже если будет найдено сейчас какое-то формальное решение, мы можем остаться <…> без помещения. <…> Мне не хотелось бы, чтобы наш съезд из Русского дома ― даже если будет найдено решение на политическом уровне, но нам придется все равно съехать, — чтобы это не было СМИ, достаточно истерично настроенными, повернуто как “Ага, вот русские-то съехали все равно, испугались!” Слишком много эмоций, надо успокоиться», — заявил Примаков.

Он связал происходящее вокруг «Русского дома» с «излишней эмоциональностью», сопровождающей крушение самолета авиакомпании AZAL, в результате которого погибли 38 человек.

«Хочу подчеркнуть, что это трагедия не только для азербайджанской стороны, там были и российские граждане, это и для нас тоже трагедия. <…> Однако эмоции, которые породила эта ситуация, распространяются и на те сферы, куда и не должны бы. Российский культурный центр не имеет отношения к этой трагедии», — сказал Примаков.

Он выразил надежду, что эмоции будут «немножко приостановлены», и Азербайджан найдет «адекватные, вменяемые, разумные решения».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подтвердил, что нота о прекращении деятельности «Русского дома» была направлена России 3 февраля. Он заявил, что организация «серьезно нарушила законодательство Азербайджана». В связи с решением Баку о прекращении работы «Русского дома» от российской стороны «ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», сообщил Гаджизаде.

Москва рассчитывает, что вопрос с «Русским домом» в Баку решится в положительном ключе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), летевший в из Баку в Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау. На борту самолета было 67 человек, 38 человек погибли, 29 выжили. Росавиация признала, что перед падением самолета AZAL Грозный атаковали дроны, в связи с чем вводился план «Ковер». По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, обстановка в районе аэропорта была «весьма сложной». Он также отметил, что в в Грозном стоял плотный туман, из-за которого на высоте 500 м не было видимости. Президент России Владимир Путин извинился перед азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Алиев позже заявил, что самолет AZAL «был приведен в неуправляемое состояние» средствами радиоэлектронной борьбы. Он потребовал от России признания вины и выплаты компенсаций.

Обвинения в шпионаже

В конце января телеканал Baku TV выпустил сюжет о «Русском доме», в котором утверждалось, что под прикрытием организации в Баку якобы действуют российские спецслужбы. Евгений Примаков назвал этот материал «гнусным репортажцем» и заявил о намерении подать иск в суд о защите деловой репутации.

«В репортаже девица беспардонно врет, что тут гнездо шпионов и логово сепаратистов. <…> Мне хочется услышать от финансируемого правительством Азербайджана средства массовой информации неопровержимые доказательства этой клеветы и лжи. Или опровержения и извинения», — написал Примаков в своем телеграм-канале.

После выхода сюжета Baku TV российский МИД вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева, выразив ему недоумение по поводу «серии публикаций антироссийской направленности» и «дезинформационной кампании» против «Русского дома» в Баку. Ведомство назвало обвинения в адрес культурного центра «абсолютно безосновательными».

МИД Азербайджана в свою очередь вызвал посла России Михаила Евдокимова из-за публикаций в российской прессе «и некоторыми официальными кругами России ложных материалов и репортажей», якобы направленных против республики. При этом в ведомстве отметили, что сообщения в республиканских СМИ о «Русском доме» не являются официальной позицией властей страны.

«Антироссийский хайп»: в Госдуме оценили ситуацию вокруг «Русского дома»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя ситуацию вокруг «Русского дома» в беседе с RTVI, призвал не удивляться действиям Азербайджана. Он отметил, что власти республики «время от времени по восточному обычаю» произносят «комплименты и славословия» в адрес России, «когда им это выгодно».

«Их реальная политика состоит совершенно в другом: они являются союзниками Турции и продвигают турецкие интересы вместе со своими в зоне Каспия, Центральной Азии и на Кавказе. Они воспользовались тем, что мы отвлечены на Украине; решили свои задачи, как им кажется, заполучили Нагорный Карабах. Мы проявили там себя очень скромно, я бы так сказал, по-вегетариански. Теперь мы им в этом отношении не необходимы — они уже свои вопросы решили. Ну вот, вы видите их отношение», — сказал Затулин.

Он напомнил, что после инцидента со сбитым российским вертолетом Ми-24 и гибели российских миротворцев в Карабахе Азербайджан принес извинения, «но этим все дело ограничилось». В России «не стали обострять отношения, не стали требовать компенсаций, не стали требовать наказаний», а сейчас в республике, «воспользовавшись историей с самолетом [AZAL], раздувают антироссийский хайп», заявил Затулин.

«Им так выгодно, им потребности такой, как тогда, перед войной в Карабахе, в России нет, это следствие, и не надо по этому поводу удивляться. Я, конечно, не сторонник разрушения связей с кем бы то ни было, с Азербайджаном тоже — за то, чтобы они развивались, но при этом надо отдавать себе отчет о в характере наших отношений, они не союзнические, и удивление по этому поводу, мне кажется, лишний раз свидетельствует о том, что мы просто не разбираемся в происходящем», — считает депутат.