Азербайджан начал готовить иск к России в международный суд в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в казахстанском Актау, сообщило азербайджанское агентство APA. Баку таким образом хочет «публично поссориться» и пытается сводить счеты с Москвой, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Подготовка иска к России

Статья на сайте APA опубликована под заголовком «Россия хочет устроить второй “Малайзийский Боинг”». В ней говорится, что Азербайджан «проводит подготовительные работы для обращения в международный суд» в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, летевшего из Баку в Грозный.

«Формируется доказательная база, собираются факты и улики», — говорится в публикации.

Агентство упрекнуло Москву в попытках «направить расследование в другое русло и возложить вину на экипаж». Это вызывает у азербайджанской стороны «глубокое сожаление», отмечается в тексте.

«Азербайджан четко обозначил свои условия и требования, которые были озвучены на высшем уровне», — пишет APA.

В сообщении отмечается, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми»:

«Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность. В противном случае Баку готов к следующим шагам».

«Саморазгон амбиций»

Комментируя публикацию APA, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что Москва ранее уже принесла извинения Баку «на самом высоком уровне», но «это Азербайджан не устраивает».

«Если этот самолет в самом деле был нами сбит, конечно, мы должны сделать всё для того, чтобы помочь семьям погибших», — добавил депутат.

Азербайджану же, как считает Затулин, «нужно публично с нами поссориться по этому поводу».

«Он [Азербайджан] делает такой вывод из нашего положения. Ему кажется, что он теперь настолько окреп, настолько произошел саморазгон амбиций, что можно не обращать внимание на Россию, как вынуждены были делать раньше. Они уже не могут удержаться от того, чтобы не сводить счеты», — отметил он.

Рассуждая о причинах такого поведения азербайджанской стороны, Затулин напомнил, что в январе в Баку начался суд над руководителями Нагорного Карабаха, которые были арестованы в момент, когда в непризнанной республике находились российские миротворцы. По мнению депутата, речь идет о «судилище».

«Вот несем мы за это какую-то ответственность? Мне кажется, что моральную точно несем. А то, что в Азербайджане никто не собирается отказываться от мести… Мы просто должны лучше разобраться, что из себя представляет политика действующей в Азербайджане власти, они от этого удержаться не могут. Умнее было бы как при [первом президенте Азербайджана] Гейдаре Алиеве — проявлять какое-то внешнее, по крайней мере, приличие, но, боюсь, что этим сын от отца отличается. Мое такое впечатление», — сказал Затулин.

Предварительный отчет о крушении самолета AZAL

4 февраля Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета AZAL. Из документа, состоящего из 53 страниц, следует, что при подлете борта к Грозному рано утром 25 декабря 2024 года с небольшой паузой были зафиксированы два удара. После этого, как говорится в отчете, были зафиксированы проблемы с оборудованием, в частности, сработала сигнализация об отключении автопилота, после чего было зафиксировано падение давления в гидросистеме.

Комиссия обнаружила «множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления». Кроме того, были обнаружены схожие повреждения на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В отчете отмечается, что подобные повреждения указывают на возможность «проникновения внешних объектов» в конструкцию воздушного судна.

В Кремле сочли невозможным комментировать предварительный отчет казахстанского Минтранса.

«Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из Администрации президента РФ эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

В Росавиации, комментируя отчет, заявили, что документ «не содержит выводы о причинах произошедшего».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после катастрофы заявил, что самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы» и получил повреждения «вследствие обстрела с земли», когда находился в небе над Россией. Глава государства потребовал от Москвы признания вины и выплаты компенсаций.

В начале января Алиев заявил, что вина за крушение самолета AZAL лежит на «представителях России» и призвал наказать виновных, а также потребовал «полной прозрачности и человеческого поведения». Азербайджанский президент упрекнул Москву в попытках «замять инцидент» и отстаивать «абсурдные версии».

В Кремле отмечали, что в момент, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на Грозный, Моздок и Владикавказ. В разговоре с Алиевым президент России Владимир Путин выразил сожаление и принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».