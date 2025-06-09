Мирное соглашение между Россией и Украиной могло быть заключено уже на первых переговорах после начала боевых действий 28 февраля 2022 года, в том случае, если бы Киев был к этому готов и принимал решения самостоятельно. Об этом в эфире RT заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, тогда российские условия были менее жесткими: Украине предлагали отказаться от НАТО и иностранных баз, признать Крым российским, снять ограничения на русский язык и «оставить в покое» ДНР и ЛНР.

Мединский рассказал, что документ для первых переговоров в Стамбуле занимал 19 страниц, причем некоторые изменения в него вносил лично российский президент Владимир Путин. Помощник главы государства отметил, что при подготовке соглашения уделялось внимание мельчайшим деталям, вплоть до единообразного толкования всех формулировок на трех языках: русском, английском и украинском.

После получения согласованного с российской и украинской делегациями документа в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский две недели не давал никакого ответа, добавил глава российской делегации. В этот период к нему прибывали с визитами экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и представители администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Российским переговорщикам в это время объясняли задержку тем, что украинский лидер занят изучением «слишком большого и сложного текста» соглашения.

По итогам консультаций представители Киева заявили о несогласии иностранных партнеров с условиями предлагаемого договора.

Мединский также обратил внимание на разницу в поведении украинской делегации: если в 2022 году она действовала достаточно самостоятельно, то сейчас, по его оценке, представители Украины проявляют гораздо меньше независимости в переговорном процессе. По словам помощника российского президента, украинские переговорщики напоминают топ-менеджеров крупной корпорации, которые вправе решать текущие вопросы, но не могут самостоятельно принимать принципиальные решения без согласования.

По наблюдениям Мединского, в 2025 году поведение киевских представителей изменилось — они демонстрировали нервозность и постоянно обменивались взглядами, создавая впечатление взаимного контроля.

При этом российский представитель обратил внимание на настроения среди украинских военных, присутствовавших на стамбульских переговорах: их взгляды выдавали нежелание продолжать боевые действия, что, по версии Мединского, могло объясняться сохранением офицерской чести и заботой о жизни солдат.

В ноябре 2023 года руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах 2022 года, раскрыл детали переговорного процесса. По его словам, украинская сторона была готова заключить соглашение в Стамбуле, однако визит тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киев кардинально изменил ситуацию. Джонсон, согласно заявлению Арахамии, настоятельно рекомендовал отказаться от подписания каких-либо соглашений с Россией, предложив вместо этого продолжить военные действия.

Сам Джонсон опроверг обвинения в своем участии по срыву переговорного процесса, назвав подобные утверждения «полным бредом» и «российской пропагандой».

После трехлетнего перерыва в диалоге российская и украинская делегации провели два раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Основными результатами встреч стали договоренности об организации обмена пленными и возвращения тел погибших, а также взаимный обмен документами с предложениями по мирному урегулированию.

Согласно российскому меморандуму об урегулировании конфликта от 2 июня, украинской стороне были предложены два сценария прекращения боевых действий. Первый вариант предусматривает отвод вооруженных формирований Украины за административные границы новых регионов. Второй представляет собой комплекс мер, включающий фиксацию позиций войск, прекращение призыва, отказ от иностранных военных поставок, начало сокращения численности армии и вывод иностранных военных контингентов с украинской территории.

Кроме того, в список условий Москвы вошли: нейтралитет Украины, запрет на вступление страны в военные союзы, обязательство не обладать ядерным оружием, ограничение численности вооруженных формирований, а также взаимный отказ от компенсаций за военный ущерб.

После первого раунда переговоров Зеленский заявлял, что Украина не собирается выводить войска из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также не намерена отказываться от присоединения к НАТО.