Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не причастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Как сообщает газета Times, политик назвал подобные утверждения «полным бредом» и «российской пропагандой».

В конце ноября 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде и участник российско-украинского переговорного процесса Давид Арахамия рассказал в интервью телеканалу «1+1», что боевые действия на Украине могли закончиться весной 2022 года, если бы Киев отказался от идеи вступления в НАТО. «Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них», — утверждал он.

По словам украинского депутата, переговоры сорвались в том числе из-за экс-главы британского правительства. По словам Арахамии, именно Джонсон во время визита в Киев убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжить боевые действия.

Сам бывший премьер-министр Великобритании рассказал Times, что после встречи представителей российской и украинской делегаций в Стамбуле в 2022 году он провел переговоры с Зеленским, в ходе которых выразил свою озабоченность возможностью заключения какого-либо соглашения между Москвой и Киевом. По словам Джонсона, в том разговоре он также подчеркнул, что Великобритания готова помогать Украине «на тысячу процентов».

Встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле в конце марта 2022 года. По ее итогам Россия решила прекратить наступление по киевскому и черниговскому направлениям. Летом того же года российские и украинские официальные лица неоднократно заявляли, что переговоры между Москвой и Киевом фактически не ведутся. Стороны обвиняли друг друга в срыве переговоров.

В середине ноября 2023 года украинский президент на встрече с представителями африканских СМИ отметил, что Киев не может согласиться на заморозку военного конфликта с Москвой, потому что это будет патовой ситуацией. По словам главы государства, замороженный конфликт — это «та же война, но без возможности ответить врагу», «без надежды на будущее, без надежды на инвестиции». Он добавил, что Украина находилась в такой ситуации с 2014 года.

Позднее в беседе с журналистами Fox News и The Sun Владимир Зеленский заявил, что военные действия в его стране завершатся не так быстро, как хотелось бы. Он обратил внимание на то, что люди относятся к происходящему «как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы», однако это «ежедневный тяжелый труд».

При этом украинский лидер заверил, что Киев не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.

В конце ноября помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский, комментируя слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, заявил, что, если бы Зеленский не отказался от мира с Россией «на взаимоприемлемых условиях», он мог бы спасти сотни тысяч жизней солдат своей страны.

Мединский также уточнил, что после 15 апреля 2022 года, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, а также шеф Пентагона Ллойд Остин.

Кроме того, помощник российского лидера рассказал о требованиях России к Украине в тот период. На переговорах в Стамбуле Москва, в частности требовала от Киева признания Крыма российским, а также отказа Украины от вступления в НАТО. По словам Мединского, цели завоевать Украину у России никогда не было.