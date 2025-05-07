Президенты Азербайджана и Лаоса Ильхам Алиев и Тхонглун Сисулит не прибудут в Москву для присутствия на торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, включая Парад Победы на Красной площади 9 мая. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он пояснил журналисту Александру Юнашеву, что азербайджанский лидер не сможет посетить торжества в Москве, поскольку «должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», и выразил сожаление по этому поводу.

Гейдар Алиев — третий президент Азербайджана и отец нынешнего главы государства Ильхама Алиева — родился 10 мая 1923 года в Нахичевани. В нынешнем году отмечается 102-летие со дня его рождения, мероприятия по этому поводу проводятся в том числе и в России.

Ушаков уточнил, что сообщение об изменении планов поступило только сейчас. Ранее Ильхама Алиева называли в числе 29 иностранных лидеров, чье присутствие ожидается на Параде Победы 9 мая. При этом его отдельная полноформатная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным не планировалась.

Несколько дней назад, 3 мая, на официальном сайте президента Азербайджана было опубликовано поздравление от Владимира Путина с Днем Победы. «Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками», — говорится в нем.

В тот же день, 3 мая, в Баку с визитом побывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На встрече с Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой он выражал надежду, что глава республики сможет присутствовать на Параде Победы в Москве 9 мая.

Отмену запланированного визита Тхонглуна Сисулита в Москву власти Лаоса объяснили тем, что глава государства заболел COVID-2019. Страну на торжественных мероприятиях в российской столице представит министр иностранных дел Тхонгсаван Пхомвихан, занимающий этот пост с ноября 2024 года. При этом около недели назад Тхонглун Сисулит принимал участие в публичных мероприятиях во Вьетнаме.

Сегодня, 7 мая, в Москву прибыли несколько иностранных лидеров, которые будут присутствовать на Параде Победы. В частности, прилетел президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. С ним, по словам Юрия Ушакова, у президента России Владимира Путина на 9 мая запланирована двусторонняя встреча.

Также в российскую столицу прибыл президент Сербии Александр Вучич, самолет которого по пути совершил запланированную посадку в Баку для дозаправки. Накануне стало известно, что маршрут сербского лидера будет скорректирован, поскольку Литва, Латвия и Эстония закрыли свое воздушное пространство для самолетов иностранных гостей московского Парада Победы.

3 мая Вучич, находившийся с визитом в США, вынужден был экстренно прервать поездку и вернуться в Сербию из-за плохого самочувствия. По прибытии в Белград его сразу же госпитализировали. Поскольку лечащий кардиолог сербского премьера отказался делать прогнозы, СМИ поставили под сомнение московские планы Вучича.

Кроме того, в российскую столицу прилетел председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, самолет которого приземлился во Внуково-2 около 18:00. Визит главы КНР, которого сопровождают сопровождают руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Цай Ци и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК — министр иностранных дел Ван И, продлится до 10 мая.

Помимо участия в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, запланированы переговоры Си Цзиньпина с Путиным. В ходе встречи 8 мая лидеры России и Китая обсудят развитие двустороннего партнерства и стратегического взаимодействия, а также проведут «стратегические консультации по актуальным проблемам международной и региональной повестки». В частности, как уточнял Ушаков, речь пойдет о газопроводе «Сила Сибири — 2», украинском конфликте и российско-американских отношениях.

Также 7 мая в Москву прибыл председатель Государственного административного совета и премьер-министр старший генерал Мин Аун Хлайн в сопровождении министров и других высокопоставленных чиновников. У главы правительства страны запланированы встречи с другими иностранными гостями, которые будут присутствовать на мероприятиях 9 мая.

Кроме того, сегодня в Кремле состоялась встреча Путина с прибывшим в Москву президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который до этого побывал в Санкт-Петербурге. Российский лидер напомнил гостю, что они встречались ровно год назад, и особо подчеркнул, что их нынешняя встреча совпала с 65-летием восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Он также попросил передать привет Раулю Кастро.

Бермудес в ответ заявил, что Куба и Россия должны совместно противостоять «новым проявлениям фашизма на мировом уровне» и попыткам переписывания истории. «Это лучшая дань памяти, которую мы можем преподнести. Поэтому мы выполняем долг, участвуя в торжественных мероприятиях и находясь вместе с вами», — добавил кубинский лидер.