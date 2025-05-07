Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Москву на мероприятия по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщают РИА Новости и портал Informer. Ранее власти Литвы и Латвии закрыли свое воздушное пространство для пролета сербского лидера, а глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» тем, кто отправится на Парад Победы 9 мая в Россию.

О том, что самолет с Вучичем вылетел в Москву, источник РИА Новости сообщил около 12:30 мск 7 мая. Informer предполагал, что сербский лидер будет использовать не стандартный воздушный коридор для того, чтобы попасть в Россию, из-за ограничений Литвы и Латвии.

Спустя несколько часов стало известно, что самолет с Вучичем полетел через Азербайджан и совершил промежуточную посадку в Баку. По утверждению телеграм-канала «Сербия — LIVE», такое решение было принято из-за угрозы атаки дронов. В Азербайджане экипаж ожидает разрешения на продолжение полета до России. Канал прогнозировал, что после этого судно может как улететь в Москву, так и вернуться в Белград.

В 15:04 мск «Сербия — LIVE» написал, что борт улетел в сторону российской столицы. Ранее самолет Вучича получил разрешение на полет через Болгарию и пролетел через ее территорию в сопровождении авиации альянса, добавляет «Сербия — LIVE».

Протяженность маршрута из Сербии в Россию через Литву и Латвию составляет примерно от 2200 до 2500 км. Через Азербайджан — в два раза больше. Таким образом, Вучич проведет в полете более шести часов, не считая остановок.

Ограничения Литвы, Латвии и Польши

6 мая сербское издание «Новости» написало, что Польша и Литва закрыли свои воздушные пространства для премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также должен был отправиться на празднование Дня Победы в Москву.

Позднее газета «Правда» сообщила, что Словакия решила «формальные вопросы, связанные с полетом специального самолета с премьер-министром Робертом Фицо на борту в Москву, и Польша дала на это разрешение». Вместе с тем в посольстве Польши в Словакии подчеркнули, что страна «критически относится» к участию Фицо в военном параде на Красной площади.

Сам Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Киев не сможет обеспечить безопасность политиков, которые примут участие в торжественных мероприятиях в российской столице.

«Я понимаю, что идет война. <…> Но я не буду смешивать нынешний период с тем, что произошло между 1941 и 1945 годами», — заявил Фицо (цитата по «Правде»).

Среди прочего, Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича. По данным Kurir, Литва в качестве официальной причины принятого решения назвала «технические и дипломатические обстоятельства». В Латвии введенный запрет объяснили «политической чувствительностью цели полета».

Также глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях. По словам Каллас, до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве не приветствуется.

Фицо утверждал, что получил угрозы из-за решения посетить Москву 9 мая. Словацкий премьер добавил, что его визит в российскую столицу на День Победы станет проявлением несогласия с новым железным занавесом между Европой и Москвой.

Реакция Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «весьма жесткими» заявления Каллас, в России не считают их правильными. Однако давать оценку словам главы дипломатии ЕС должны те «суверенные государства, которым она угрожает», отметил он.

Позднее Песков заявил, что политика стран Балтии, которые не разрешили самолету с Вучичем лететь в Россию через их воздушное пространство, является «абсурдной».

«Страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства, причем проецируют эту политику даже на своих коллег в Европе, по европейским делам. Это говорит о том, что, конечно, прежде всего, наверное, в ЕС воочию вызревают очень сильные и серьезные противоречия», — предположил пресс-секретарь российского главы.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что «препятствование поездке Вучича в Москву — это неонацизм, но президент все-таки смог улететь на самолете» (цитата по «Сербия — LIVE»).

Отношения Вучича с Москвой

После начала боевых действий на Украине Вучич неоднократно делал публичные заявления о том, что уже давно не общается с Путиным лично. В частности, в 2023 году он сообщал, что они не разговаривали больше года. «Я этого не делаю, потому что все сказали бы: посмотрите на сербов. То, что они хотят запретить нам, они позволяют себе», ― пояснял сербский лидер.

В октябре 2024 года Вучич и Путин пообщались впервые за почти 2,5 года. Сербский глава назвал разговор «хорошим, открытым, долгим и содержательным» и отметил, что он был посвящен 80-летию освобождения Белграда и дополнительным поставкам газа.

В Кремле заявили, что лидеры двух стран обменялись поздравлениями по поводу 80-летия освобождения Белграда, обсудили украинский конфликт и «условились и далее поддерживать личные контакты». Среди прочего, как сообщили в Москве, Вучич поблагодарил Путина за занимаемую Россией принципиальную позицию по поводу территориальной целостности Сербии.

Осенью 2024 года Путин также пригласил Вучича на саммит БРИКС, который прошел в Казани. После этого сербский глава поблагодарил российского коллегу за приглашение и подчеркнул, что в это время сам ожидает визит «важных гостей из-за границы».

Вучич до последнего не отказывался от предложения посетить саммит БРИКС, но в итоге Сербию на нем представил вице-премьер Александр Вулин.

3 мая 2025 года стало известно, что Вучич прервал визит в США после того, как внезапно почувствовал себя плохо во Флориде и был вынужден отменить запланированные встречи. В Белграде его госпитализировали в Военно-медицинскую академию с высоким артериальным давлением, но выписали в тот же день. Сербские СМИ писали, что глава государства вернется к исполнению обязанностей 7 мая.