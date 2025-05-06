Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщила сербская газета «Вечерне новости» со ссылкой на источник.

Как пишет Kurir, Литва в качестве официальной причины принятого решения назвала «технические и дипломатические обстоятельства». В Латвии введенный запрет объяснили «политической чувствительностью цели полета».

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, делегации которых отправятся в Москву на Парад Победы 9 мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки, и сам не намерен принимать участие в торжественных мероприятиях. По словам Каллас, до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве не приветствуется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «весьма жесткими» заявления Каллас, в России не считают их правильными. Однако давать оценку словам главы дипломатии ЕС должны те «суверенные государства, которым она угрожает», отметил он.

Вучич, в свою очередь, заявил, что не откажется от поездки в российскую столицу на парад Победы 9 мая, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

3 мая стало известно, что Вучич прервал визит в США после того, как внезапно почувствовал себя плохо во Флориде и был вынужден отменить запланированные встречи. В Белграде его госпитализировали в Военно-медицинскую академию с высоким артериальным давлением, но выписали в тот же день. По данным сербских СМИ, глава государства вернется к исполнению обязанностей 7 мая.

На празднование Дня Победы в Москву приедут лидеры 29 государств. В их числе премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и другие.