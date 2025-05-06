На парад в Москве в честь 80-летия Победы 9 мая приедут главы 29 государств, сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, курирующий внешнеполитическую сферу. Таким образом нынешние торжества станут более представительными по числу высоких гостей, чем 70-летие Победы в 2005 году, когда в российскую столицу прибыли 26 иностранных лидеров и генсек ООН.

«У нас приглашены многочисленные иностранные гости. И мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», — приводит слова Ушакова ТАСС.

В 2025 году вместе с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади будут присутствовать главы восьми стран СНГ, а также частично признанных международным сообществом Абхазии и Южной Осетии.

Дальнее зарубежье в Москве будут представлять лидеры лидеры некоторых стран Азии и Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, а также Восточной Европы.

Из европейских руководителей на параде будет лидер одной страны Евросоюза — премьер Словакии Роберт Фицо. К нему присоединятся президент Сербии Александр Вучич и президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (также не являющейся членом ЕС) Милорад Додик, который заявлял об этом сам. Ушаков, перечисляя страны, чьи лидеры ожидаются на параде, назвал саму Боснию и Герцеговину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что у Владимира Путина будет напряженная рабочая неделя.

«Начинается очень напряженная рабочая неделя. Особенно вторая половина этой недели будет напряженной. Сегодня и завтра президент готовится к этим напряженным дням. Очень много двусторонних встреч, официальные визиты, непосредственно День Победы со всеми соответствующими протокольными мероприятиями. Большое количество гостей», — приводит ТАСС слова Пескова.

Кто приедет из стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение от Путина на парад Победы во время двусторонней встречи в Волгограде 29 апреля. Он отметил, что уже традиционно парад в Минске проводят после московского, поскольку белорусский лидер приезжает на Красную площадь.

Свое участие в параде Победы еще в марте подтвердил премьер Армении Никол Пашинян. В начале мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично передал приглашение президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Встреча Алиева с Путиным состоится впервые после обострения, вызванного крушением азербайджанского пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, в декабре 2024 года. В прошлом году ни Пашиняна, ни Алиева на параде не было.

Также в Москву приедут:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров,

Садыр Жапаров, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов,

Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Миризиёев.

В конце апреля генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что из стран содружества в московском праздновании не будут участвовать только Украина и Молдова.

Кто приедет из дальнего зарубежья

О намерении президента Сербии Александра Вучича приехать в Москву на 80-летие Победы стало известно еще осенью 2024 года. В середине апреля 2025 года глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила «последствиями» странам, чьи делегации отправятся в Москву 9 мая. Она заявила, что Брюссель не одобряет такие поездки и уведомил кандидатов в члены ЕС, что их участие в торжествах в российской столице не приветствуется. Вучич тогда пожаловался, что испытывает сильное давление из-за своей готовности приехать в Москву.

Премьер Словакии Роберт Фицо также подтвердил намерение присутствовать на параде в Москве. Он назвал слова Каллас «шантажом» и угрозой наказанием, отметил, что является законным главой правительства суверенной страны и хочет «отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии», погибших при освобождении Словакии, а также «миллионам других жертв бесчинств нацистов».

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Россию еще 31 марта, после того как, как Интерпол по запросу властей Боснии и Герцеговины инициировал его международный розыск. На следующий день, 1 апреля, его принял в Кремле Владимир Путин. Додик сообщил, что будет в Москве 9 мая по приглашению российского лидера.

Среди высоких гостей на Красной площади будет лидер КНР Си Цзиньпин — китайский МИД подтвердил, что он посетит Россию по приглашению Путина с 7 по 10 мая, об этом также сообщила пресс-служба Кремля. В ходе визита запланированы переговоры Цзиньпина с Путиным и подписание «целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов».

Также на Красной площади будут присутствовать:

президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро,

Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель,

Мигель Диас-Канель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сисси,

Абдель Фаттах ас-Сисси, президент Палестины (частично признанное государство) Махмуд Аббас,

(частично признанное государство) Махмуд Аббас, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,

Ухнаагийн Хурэлсух, генсек Компартии Вьетнама То Лам,

То Лам, президент Мьянмы Мин Аун Хлайн,

Мин Аун Хлайн, президент Лаоса Тхонглун Сисулит,

Тхонглун Сисулит, президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре,

Ибраим Траоре, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо,

Дени Сассу-Нгессо, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало,

Умару Сисоку Эмбало, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва,

Эммерсон Мнангагва, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие,

Тайе Ацке-Селассие, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Еще три страны — Индия, Никарагуа и ЮАР — будут представлены «на достаточно высоком уровне», сказал Ушаков. От КНДР на параде будет присутствовать посол.

«Но будет еще одна интересная встреча, о которой узнаете чуть позже», — добавил помощник Путина.

В расписании Владимира Путина 9 мая начнется с церемонии встречи с главами иностранных делегаций, затем они перейдут к месту проведения военного парада на Красной площади. После парада российский лидер и главы иностранных государств возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этот день у президента России запланированы встречи с президентами Узбекистана, Бразилии, Египта, Сербии, а также с премьером Словакии, сказал Ушаков. Всего в дни празднования 80-летия Победы с 7 по 10 мая Путин проведет более 15 двусторонних встреч, еще ряд бесед состоится «на ногах», добавил он.

Кого еще пригласили на парад

По словам Ушакова, Россия ожидает на торжествах в Москве представителей министерств обороны 34 стран. Он также рассказал, что на парад приглашены главы всех аккредитованных в стране дипломатических представительств — как уточняет ТАСС, таких в России 150. Среди прочих приглашение направили послу США в Москве Линн Трейси.

«Будет ли она присутствовать на параде, — это мы увидим 9 мая», — уточнил Ушаков и отметил, что на Красной площади будут присутствовать несколько ветеранов из США.

Помимо этого, в Москве рассчитывают на приезд внука бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьера де Голля, французского бизнесмена Жиля Реми, первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека, а также иностранных общественных деятелей.

На празднование 9 мая приедут генеральные секретари Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Союзного государства России и Белоруссии и других международных структур, перечислил Ушаков.

Кроме того, по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран, сообщил он. Это Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Военнослужащие КНДР в параде участвовать не будут, дал понять представитель Кремля.

Что известно о параде

Парад Победы на Красной площади в Москве стартует в 10 утра 9 мая и продлится до полудня. Попасть на трибуны могут только обладатели индивидуальных приглашений, отмечает РИА Новости. Жители столицы и туристы имеют возможность увидеть прохождение военной техники во время репетиций, финальная состоится 7 мая.

Маршрут движения до сих пор оставался неизменным: колонны движутся по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади, вдоль Тверской, через Манежную к Красной площади. Обратно техника, как правило, возвращается через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию — Нижние Мневники. Наблюдать за авиационной частью агентство рекомендует с Софийской и Кремлевской набережных, на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала.

Подробности парада Минобороны пока не раскрывает. Как напоминает «Москва 24», в 2024 году по Красной площади прошли больше 70 единиц военной техники и 9 тысяч военнослужащих. В этом году в связи с 80-летием Победы парад будет более масштабным, сообщает канал. Во время репетиции в субботу, 3 мая, колонну боевых машин возглавили танки — в основном Т-34. В качестве дебютантов парада на репетиции были замечены артиллерийские установки «Мальва» и «Гиацинт-К».

Пока что самым масштабным в российской истории был парад на 70-летие Победы в 2015 году. В нем участвовали свыше 16,5 тыс. военных, зрители увидели около 200 единиц боевой техники и более 140 самолетов и вертолетов.

Самым представительным по числу иностранных лидеров был парад на 60-летие Победы в 2005 году. В Москву тогда прибыли руководители 53 государств, в том числе США, Франции, Германии, Японии, Китая, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.