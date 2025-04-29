Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Волгограде после участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер заявил, что рассчитывает видеть коллегу в Москве в день основных торжеств 9 мая. Тот, в свою очередь, посоветовал главам других государств «не завидовать» их частым встречам с Путиным, а присоединяться.

«Пусть никто не удивляется, что мы часто встречаемся. Мы же ни от кого не отпихиваемся, мы готовы принимать <…>. Поэтому чего нас упрекать или нам завидовать, приезжайте, будем вместе разговаривать и строить наши отношения», — пригласил он.

Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение на Парад Победы в Москве и отметил, что торжественные мероприятия в Беларуси проводят уже после московских.

«Вы знаете, что мы едем сначала на Красную Площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно, мы делаем свое дело. Пожалуйста, кто хочет, присоединяйтесь», — сказал он.

Путин сообщил на встрече, что стороны договорились расширять промышленное сотрудничество, в том числе в сфере авиации. Он анонсировал закладку завода и лаборатории по совместному созданию беспилотных аппаратов.

«Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — объявил российский лидер.

Результат экономического сотрудничества России и Белоруссии он назвал «просто выдающимся».

Ранее Путин и Лукашенко выступили на пленарном заседании Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», организованном Парламентским собранием Союза Беларуси и России и приуроченном к 80-летию Победы. Российский лидер предложил создать при Парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти.

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», — пояснил Путин.

По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены «ведущие эксперты и историки» двух стран.

Путин назвал День Победы одним из «самых значимых и святых праздников» в России и многих республиках бывшего СССР и отметил, что на торжествах в Москве ждут «лидеров целого ряда государств».

Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь являются «наследниками великого поколения, героев-победителей», которым «противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха».

«Мы — наследники великого поколения, героев-победителей, и нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего Рейха. Об этом мы все больше и больше говорим», — сказал белорусский лидер, вызывав аплодисменты зала.

Перед форумом президенты двух стран возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы и к могиле маршала Чуйкова на Мамаевом Кургане.