В 2024 году о решении приехать в Москву на парад Победы 9 мая объявили несколько мировых лидеров. По сравнению с прошлым годом, список глав государств, которые посетят российскую столицу, претерпел изменения. Кто из зарубежных лидеров согласился принять участие в параде 9 мая, а кто отказался от приглашения Москвы — в материале RTVI.

Кто приедет на парад в Москве

Парад по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетят руководители дружественных стран, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. Затем главы государств примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого в Кремле состоится прием для руководителей делегаций.

В числе гостей московского парада заявлен президент Беларуси Александр Лукашенко, который приедет в Россию с двухдневным рабочим визитом. 8 мая он примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического совета (ЕАЭС), а 9 мая — в параде на Красной площади и церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. В тот же день Лукашенко вернется в Минск и отправится на церемонию возложения венков к монументу Победы, после чего выступит с речью.

По похожему сценарию пройдет визит в Москву президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва 8-9 мая. Он примет участие в заседании ЕАЭС, а также в параде Победы. Как следует из сообщения пресс-службы президента Узбекистана, в российской столице Мирзиеев также намерен провести несколько двусторонних встреч.

Еще один приглашенный на парад в Москве глава государства — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в планах у которого также значится посещение саммита ЕАЭС 8 мая.

Казахстанские власти пятый год подряд отказываются от проведения военного парада, связывая такое решение с экономией бюджетных средств. В то же время, как пишут местные СМИ, в республике пройдет как минимум один парад Победы на уровне города — в Байконуре (вместе с одноименным космодромом образует комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года).

Также подтверждено участие в параде президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Как пишет «МК», он не хотел ехать в российскую столицу «в знак протеста против ущемления прав таджикских граждан» в России после теракта в «Крокусе». После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Рахмон изменил свое решение, утверждает издание.

Киргизский президент Садыр Жапаров 7 мая прилетел в Москву. В среду, 8 мая, он примет участие в саммите ЕАЭС, а на следующий день — в параде Победы.

В число почетных гостей, приглашенных в Москву на парад Победы, также вошел президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Помимо привычных гостей московского парада в лице лидеров Беларуси и стран Центральной Азии, в этом году российские власти пригласили на торжества по случаю Дня Победы трех «новичков»: президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и президента Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало. Все трое проведут 9 мая двусторонние переговоры с Путиным.

О желании посетить военный парад в Москве заявила в конце апреля глава молдавской автономии Гагаузия Евгении Гуцул. Она не исключила приезда в Москву в случае получения приглашения.

«Для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы, гагаузы с этим не согласны», — сказала она в интервью РИА Новости.

В 2024 году в параде Победы в Москве примут участие более 9 тыс. человек, включая участников военной операции на Украине. Будут задействованы свыше 70 единиц военной техники и авиация. В целом по стране военные парады пройдут в 28 городах.

Кто не приедет на парад в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «не сможет присутствовать» на параде в Москве, заявил 6 мая помощник президента России Юрий Ушаков. Сам армянский премьер заявил, что считает странным ежегодное присутствие руководителя страны на параде Победы.

«В прошлом году я принял участие в мероприятиях 9 мая в Москве, и не думаю, что каждый год надо участвовать. Не помню такой практики, чтобы руководитель Армении или какого-либо государства каждый год принимал участие», — сказал он.

При этом за день до мероприятия, 8 мая, Пашинян приедет в Москву для участия в саммите ЕАЭС и встречи с Путиным. Ушаков предположил, что двусторонние переговоры помогут «расставить многие точки над i». В то же время Пашинян перед поездкой пригрозил прекратить вещание в Армении российских госканалов.

Кроме того, на московский парад не приедет азербайджанский президент Ильхам Алиев. Ушаков пояснил, что это связано с тем, что 9 мая в Азербайджане пройдут торжественные мероприятия в память о Гейдаре Алиеве — отце действующего главы государства, третьем азербайджанском президенте.

«Отказ Пашиняна и Алиева присутствовать на параде 9 мая указывает на проблемы, которые возникли у Кремля на Южном Кавказе по итогам конфликта вокруг Нагорного Карабаха», — пишет «МК».

По подсчетам Mash, власти 25 российских городов отказались от проведения парадов 9 мая из соображений безопасности. В 49 населенных пунктах празднование Дня Победы пройдет без салютов, пишет телеграм-канал.

Какие мировые лидеры приезжали на парад Победы в предыдущие годы

В 2023 году на парад Победы в Москве приехали семь иностранных лидеров: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Беларуси Александр Лукашенко, а также премьер Армении Никол Пашинян.

В 2022 году зарубежные лидеры не были приглашены на парад в честь 77-летия Победы в российской столице. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил такое решение тем, что «дата не юбилейная».

В 2021 году на День Победы в Москву приехал только один иностранный руководитель государства — президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В 2020 году парад Победы проводился не 9 мая, а 24 июня — в годовщину парада, который прошел на Красной площади в 1945 году. Перенос даты мероприятия был вызван пандемией коронавируса. Тогда на парад в Москве приехали несколько иностранных лидеров, в том числе президенты Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Сербии.