Власти Удмуртии приняли решение отменить проведение парада Победы в 2024 году из соображений безопасности. Об этом в своем телеграм-канале написал глава республики Александр Бречалов.

По его словам, Удмуртия — «особый регион, оборонный, стратегически важный», и на время майских праздников есть информация о том, что «планируются разного рода провокации»

«Все службы республики в режиме повышенной готовности. Но большая часть участников парада — это дети. Мы не можем так рисковать и не дадим противнику возможность поднять боевой дух за счет наших детей», — заявил Бречалов.

Глава республики выразил уверенность в том, что в «священный день» 9 мая все жители региона «вспомнят своих героев» и примут участие в акции «Бессмертный полк», которая в 2024 году проводится в Удмуртии в онлайн-формате.

Он пообещал, что каждый ветеран республики накануне Дня Победы получит персональное поздравление. Уже сейчас, по словам Бречалова, для участников Великой Отечественной войны проводятся дворовые концерты.

В июне, добавил глава Удмуртии, в регионе планируется провести уже ставший традиционным смотр-конкурс «Равняемся на героев». «Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Нет ничего важнее безопасности», — подытожил Бречалов.

Удмуртия — не единственный российский регион, где празднование Дня Победы решили проводить в урезанном формате. Так, например, одной из первых об отказе от парада объявила администрация Псковской области.

Власти Иркутской области отказались от праздничного фейерверка в региональной столице, хотя на него было выделено 2,5 млн рублей, причем закупку уже провели. В качестве объяснения оргкомитет сообщил, что «общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что из соображений безопасности в День Победы в городе не будут проводиться парад и шествие «Бессмертного полка». По той же причине от парада отказались в Краснодаре — он пройдет в Новороссийске, но без присутствия зрителей. «Бессмертный полк» на Кубани решено перевести в онлайн-формат.

Власти Калининграда отменили не только торжественный салют, но и военно-историческую реконструкцию штурма Форта №5. В Ярославле вместо парада состоится торжественный проезд военной техники по городским улицам.

В Сызрани парад отменили, предложив желающим поехать и посмотреть его в Самаре (там же, кстати, состоится и торжественный салют). Аналогичное объявление сделали власти Новочеркасска: в городе парада не будет, зато его проведут в Ростове-на-Дону — правда, без зрителей.

В Стерлитамаке отказ от праздничного фейерверка объяснили соответствующей просьбой Комитета семей Воинов Отечества. Замглавы городской администрации Павел Шорохов уточнил, что отмена салюта обусловлена нежеланием «оставлять людей» в месте проведения массовых мероприятий в темное время суток. По его словам, заложенные в бюджете расходы на фейерверк будут потрачены на отправку гуманитарной помощи в зону военной операции.

В Екатеринбурге решение не устраивать салют было принято по итогам заседания региональной антитеррористической комиссии, но Парад Победы в городе состоится. Так же поступили в Воронеже.

В находящейся под контролем России Запорожской области не будет ни парада, ни салюта, ни шествия «Бессмертного полка», сообщил ее глава Евгений Балицкий. Аналогичное решение приняли саратовские власти, руководство Брянской области и Курская обладминистрация.

В Волгоградской области отменили все массовые мероприятия на Первомай и День Победы, но парад в региональной столице решили все-таки провести — при соблюдении повышенных мер безопасности.

В Оренбурге парад должен состояться, а в Орске намерены ограничиться возложением цветов.