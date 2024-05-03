Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, во время которого обсудили попытки «определенных сил искусственно нагнетать ситуацию» вокруг мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена <…> уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться», ― говорится в сообщении.

Главы государств отметили, что подобные попытки не смогут нанести ущерб отношениям между народами. Путин и Рахмон также обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с террористической угрозой, добавили в Кремле.

Кроме того, российский президент пригласил коллегу на празднование Дня Победы в Москве.

Ужесточение миграционной политики

Вскоре после теракта в «Крокус Сити Холле», по делу о котором арестованы граждане Таджикистана, президент поручил МВД и правительству «глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике» и представить «перечень первоочередных решений».

В конце апреля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Путин заявил о необходимости новых подходов к трудовой миграции. Он сослался на оценки экспертов, по которым «в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций». По словам Путина, покрыть этот дефицит, «безусловно, нельзя покрыть механически — за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа».

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские регионы начали вводить ограничения на работу мигрантов в определенных сферах бизнеса. В основном это затронуло торговлю, транспортные перевозки, образование и пищевую промышленность.

Депутаты всех фракций Госдумы внесли законопроект, предлагающий ввести специальный реестр, куда будут вносить нарушителей правил пребывания в России. На них будет распространяться «режим высылки», на время действия которого иностранцы не смогут купить жилье, автомобиль, переводить деньги на счет или вступать в брак. Законопроект также предлагает ввести спецконтроль за иностранцами.

На фоне ужесточений и усиления контроля на границе министерства иностранных дел Таджикистана и Киргизии призвали граждан республик воздержаться от поездок в Россию «без острой необходимости» и «веских оснований». МИД Таджикистана в конце апреля сообщил о сотнях граждан республики, «застрявших» в московских аэропортах «без надлежащих условий».

МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу Семену Григорьеву в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам республики в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что более тщательные проверки иностранцев проводятся в рамках усиленных мер по профилактике терроризма.