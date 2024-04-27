Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение коллег законопроект, закрепляющий понятие «режима высылки» нелегальных мигрантов из России после внесения в специальный реестр за нарушение определенных требований. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Его авторы — Дмитрий Вяткин, Константин Затулин, Сергей Леонов, Николай Новичков, Казбек Тайсаев и Антон Ткачев — предложили узаконить понятие правового «режима высылки» в соответствии с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и создать Реестр контролируемых лиц, на которых этот режим будет распространяться.

По задумке разработчиков законопроекта, «режим высылки» должен действовать в отношении иностранного гражданина со дня его включения в реестр. Если данные иностранца будут изъяты из реестра, действие «режима высылки» прекратится.

Авторы законотворческой инициативы составили список требований, соблюдение которых, по их мысли, позволит мигрантам сохранить право на въезд в Россию и пребывание на ее территории. Ключевым условием является отсутствие деятельности в ущерб интересам России, соблюдение ее законов и Конституции.

Законопроект требует от иностранцев:

беречь окружающую среду, природные ресурсы, материальные и культурные ценности России,

не мешать работе органов власти и их представителей,

не препятствовать реализации прав и свобод граждан России,

уважительно относиться к «многообразию укладов жизни» населения страны,

не вмешиваться в российскую политику — как внутреннюю, так и внешнюю,

уважать «традиционные российские духовно-нравственные ценности», включая представления о семье и браке,

не искажать историческую правду о победе советского народа над фашизмом,

не финансировать незаконные действия, не способствовать им и не привлекать к ним других.

Внесенных в Реестр контролируемых лиц мигрантов авторы законопроекта предложили обязать по предписанию полиции являться в органы МВД, уведомлять власти о своем местонахождении, смене места пребывания и невозможности самостоятельно покинуть Россию.

Кроме того, законопроект предусматривает, что мигранты будут сообщать властям дату, место и маршрут своего запланированного выезда из России.

При включении в реестр для иностранцев предлагается вводить запреты на:

регистрирацию юрлиц и ИП,

покупку недвижимости,

приобретение автомобилей и «других видов техники»,

оформление госрегистрации недвижимости и прав собственности на нее,

оформление госрегистрации автомобилей и прав собственности на них,

заключение брака,

вождение автомобиля,

сдачу экзамена на получение водительских прав,

выдачу или обмен водительского удостоверения,

открытие счетов в банках,

получение кредитов и микрозаймов,

перевод денежных средств через банки,

трату более 30 тысяч рублей в месяц с уже открытого счета,

трату средств с уже открытого счета на какие-либо цели, кроме покупки товаров, уплаты штрафов и выезд из России,

изменение места жительства без разрешения контролирующего органа,

выезд из региона пребывания (кроме случаев с последующим выездом из России).

Также законопроект предусматривает введение «иных ограничений», соответствующих российскому законодательству, в отношении включенных в реестр иностранцев. При несоблюдении требований авторы инициативы предлагают депортировать мигрантов в принудительном порядке.

Ужесточение миграционной политики

Закон о лишении российского гражданства за определенные преступления в России впервые начали применять еще в 2023 году, но после теракта в «Крокус Сити Холле», по делу о котором арестованы граждане Таджикистана, встал вопрос о серьезном изменении отношения к мигрантам. На расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля президент России Владимир Путин поручил министерству и правительству разработать новые подходы к миграционной политике.

В крупных городах провели несколько масштабных операций по выявлению нелегалов. Также стало известно о раскрытии коррупционных схем по содействию нелегальной миграции. Рособрнадзор допустил усложнение экзамена по русскому языку за счет включения в него проверки устной речи. По распоряжению Минобрнауки все уполномоченные принимать эти экзамены вузы расторгли договоры с коммерческими площадками, которые раньше проводили такие испытания.

При этом есть и возражения против серьезного ужесточения подхода к мигрантам. Например, директор Института демографических исследований РАН Мария Храмова призвала Россию, наоборот, бороться за квалифицированную рабочую силу из стран СНГ и конкурировать в этом плане с ОАЭ, Катаром и Китаем.

Руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова заявила RTVI, что полностью закрыть россиянами те рабочие места, которые раньше занимали мигранты из Центральной Азии, не удастся.

Партнер коллегии адвокатов «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия в интервью RTVI предположил, что большинство депутатов Госдумы не знают, насколько сурово действующее миграционное законодательство. В пример он привел депортацию с пятилетним запретом на въезд для мигрантов, дважды нарушивших скоростной режим дорожного движения.

Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил вместо ужесточения миграционного законодательства заняться его упорядочиванием и позаботиться о том, чтобы уже действующие законы неукоснительно соблюдались.