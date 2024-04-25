В Московской области 14 гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток. Об этом говорится в телеграм-канале регионального ГСУ СК России.
«Следователем первого УРОВД ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 322.1, ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело возбуждено по материалам УУР и УСБ ГУ МВД России по Московской области», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, с января 2022 по март 2024 года группа из десяти жителей Балашихи действовала от имени несуществующего «Бюро миграционных услуг», а также начальника территориального пункта ОВМ МУ МВД России «Балашихинское», двоих ее подчиненных и стажера. Как отметили в СК, задержанные за денежное вознаграждение на сумму более 1 млн рублей фиктивно поставили на миграционный учет более 1,5 тыс. иностранных граждан Реутове и Балашихе. Там, как отмечают в ведомстве, мигранты фактически не проживали.
«В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории Российской Федерации», — отметили в Следственном комитете.
12 обвиняемых заключили под стражу, двое находятся под домашним арестом, расследование продолжается, добавили в СК.
- В конце марта МВД внесло в правительство законопроект об ужесточении контроля над въездом в Россию и пребыванием на ее территории иностранных граждан. Документ, в частности, предусматривает обязательную дактилоскопию, создание цифрового профиля иностранца и единого миграционного документа, сокращает срок безвизового пребывания иностранцев в России до 90 дней в году.
- Позже глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24» выступил за «глобальное ужесточение» миграционной политики, заявив, что приезжие видят в России «дойную корову». По его словам, иностранцы не несут ни перед кем ни моральной, ни «человеческой» ответственности, а в случае нарушений им грозит «максимум депортация».