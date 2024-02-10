Для мигрантов из СНГ, которые раньше приезжали в Россию, начали появляться новые направления с «привлекательными условиями» для переезда, заявила директор Института демографических исследований РАН Мария Храмова в разговоре с РБК. По ее словам, российской стороне необходимо «бороться» за квалифицированных мигрантов и создавать для них «нормальные» условия труда.

В числе стран, набирающих популярность среди мигрантов из СНГ, глава институт РАН назвала Китай, ОАЭ и Катар. Кроме того, по словам Храмовой, трудовые мигранты также интересуются европейскими странами. В частности, в этот процесс активно вовлечены узбеки.

«С этой точки зрения России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего. <…> Конкуренция за рабочую силу, как иностранную, так и, кстати говоря, нашу, очень здорово увеличивается», — сказала Храмова.

В 2022 году, как отмечает Храмова, в России было зафиксировано снижение миграционного прироста. Также появились определенные особенности приезжающих, среди них — возраст мигрантов. Согласно данным главы института РАН, они стали чуть старше.

На снижение миграционного потока, по словам Храмовой, в том числе повлияла волатильность рубля, то есть снижение дохода приезжих, а также трудности с самим переводом валюты.

Доля мигрантов в преступности

Храмова подчеркнула, что «миграция при правильном управлении — это очень важный позитивный ресурс для социально-экономического и для демографического развития как посылающих, так и принимающих стран». В то же время она отметила, что в обывательском представлении мигрант, как правило, представляет из себя «полуграмотного узбека или таджика, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит и не говорит по-русски».

«На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — подчеркнула Храмова.

По итогам 2022 года, в России было зарегистрировано 1,967 млн преступлений, из них 40,15 тыс. были совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства — это 2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений. При этом, как отметила Храмова, и в абсолютном, и в относительном выражении в Москве и Московской области число преступлений, которые совершили иностранные граждане и лица без гражданства, является наибольшим. Большая часть из этих инцидентов приходится на граждан стран СНГ: в 2022 году это 6809 (88,6%) в Москве и 4839 (87,63%) в Московской области. Причем чаще всего такие преступления совершаются после таких же мигрантов и носят бытовой характер, утверждает глава института РАН.

Нелегальные мигранты в России

Количество нелегальных мигрантов Храмова оценивает в 3-4 млн человек. При этом она подчеркивает, что оценки их числа в России разнятся.

«Попытки [оценить число нелегальных мигрантов] предпринимались несколько лет назад нашими коллегами из Высшей школы экономики, но у них получились очень разнородные цифры — от 2 млн до 12 млн человек. Надо понимать, что в 12—14 млн у нас оценивается совокупное количество мигрантов. В последнее время стали говорить о том, что число нелегалов может быть в диапазоне 3—4 млн человек», — рассказала она.

По ее словам, результат подобных исследований зависит от методики расчета: в число нарушителей в том числе попадают те люди, которые вовремя не успели оформить разрешение на пребывание.

«На самом деле именно таких правонарушений за мигрантами числится очень много — не серьезных криминальных действий, а именно нарушений сроков подготовки тех или иных разрешительных документов», — рассказала Храмова.

В связи с этим директор института РАН считает, что в резком ужесточении режима пребывания мигрантов в России нет смысла. «Если слишком закручивать гайки и делать миграционное законодательство жестким, это даст обратный эффект, то есть в большей степени повредит не нелегалам, которые найдут другие обходные маневры, а людям, которые приехали в нашу страну честно жить и зарабатывать», — заключила она.