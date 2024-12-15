До конца декабря в Москве и регионе сильных морозов не ожидается, Новый год жители и гости столичного региона встретят со снегом. Об этом RTVI рассказал глава ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин. По его словам, похожая ситуация может быть в первой половине января 2025 года.

«У нас все спокойно, будет небольшой снежок. Температура слабо отрицательная — до 20 декабря. То есть по Москве и Подмосковью мы оттепели не ждем. Ночь на 19 декабря у нас будет самой холодной: в Подмосковье, а также в Тверской, Ярославской, Ивановской областях где-то минус 10, в Москве — минус 10—12. Потом опять придет теплая воздушная масса, и пару дней погода в столице будет около нуля, от минус 2 до плюс 2, по области — слабоотрицательная», — рассказал эксперт.

Варакин отметил, что в самых западных регионах России, граничащих со странами Балтии (то есть Ленинградской, Псковской и Калининградской областях), в начале недели будут слабо положительные температуры из-за циклона, который принесет потепление с запада.

«Даже в центре Москвы до 20—21 декабря могут быть слабо положительные температуры, то есть около нуля, от минус 2 до плюс 2 градусов. У нас [в Центральном регионе] в целом декабрь до конца, практически до 30 числа, будет в таком фоне идти, без сильных морозов. Где-то в районе 20—21 декабря, может, 22-го, пару дней будет оттепель, потом опять будет слабый минус, то есть где-то минус 2 — минус 7, в этих пределах», — сообщил он.

Собеседник RTVI уточнил, что до 26—27 декабря будет «слабый минус, поэтому войдем в Новый год, скорее всего, на таком же фоне, то есть где-то минус 1—5».

«На 31 декабря, предварительно, снега будет достаточно. Сейчас норма [снежного покрова] 14 см, у нас уже 16. За предстоящую неделю прибавится еще сантиметра 3-4. То есть в общей сложности будет где-то 20 см, может, 22 см. Так что можно открывать и лыжный сезон, и на коньках кататься. Никаких сильных морозов перед Новым годом пока не вижу, но более точные данные будут известны позднее. Сейчас смело можно говорить о погоде до 27-29 декабря», — пояснил специалист.

По словам Варакина, зима в первой половине января, скорее всего, по характеру погоды будет «похожа на ту, что мы видим в декабре». Он допустил, что в январе «где-то на пять дней, возможно», температура ночами будет опускаться ниже 20—25 градусов.