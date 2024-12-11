Москвичи не останутся без снежного покрова на Новый год, поскольку всю оставшуюся часть декабря в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега разной степени интенсивности. Об этом Инфо24 рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Кроме того, по ее словам, оттепели в ближайшее время не ожидается, тем более такой, которая могла бы изменить или ликвидировать высоту снежного покрова.

Тем не менее, температура воздуха будет выше климатической нормы. При этом не исключено, что в саму новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до минус пяти-десяти градусов.

Позднякова предупредила, что более точный прогноз по поводу температуры воздуха на Новый год можно будет сделать за десять дней до праздника.

В последнюю пятидневку декабря в московский регион окажется под влиянием циклона, добавила метеоролог. Это означает, что жителей столицы ожидают снег, усиление ветра и температура в районе нуля или слабый минус.