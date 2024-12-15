Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нужно закрыть салоны красоты, которые «развращают людей». Также он сообщил, что в республике было закрыто более 50 аптек, которые работали с нарушениями.

Накануне Кадыров посетил открытую в Грозном аптеку Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. Как сообщают «Газета.Ru», ТАСС и другие СМИ, во время визита Кадыров затронул проблему салонов красоты, в которых «делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы».

«Закидывают фотографии [в соцсети], где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — заявил руководитель региона на чеченском.

В своем телеграм-канале глава Чечни написал, что посетил аптеку Darba Pharmacy вместе с главой регионального минздрава Адамом Алхановым и гендиректором Фонда имени Шейха Зайеда Анваром Усмановым, добавив, что «увиденным остался доволен».

«В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система», — написал глава республики.

Также Кадыров уточнил, что ранее по всему региону была «проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность», чтобы предотвратить угрозу распространения поддельных препаратов.