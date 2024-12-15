Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначил своего давнего советника по внешней политике Ричарда Гренелла посланником по особым миссиям, поручив ему помочь новой администрации справиться с некоторыми из самых сложных внешнеполитических проблем. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

В администрации Трампа на его первом президентском сроке Гренелл был послом США в Германии, спецпредставителем главы государства по мирным переговорам в Сербии и Косово, а также исполнял обязанности директора национальной разведки. Он являлся претендентом на пост госсекретаря, но Трамп решил выдвинуть вместо него сенатора от Флориды Марко Рубио.

«Рик [Гренелл] будет работать в некоторых из самых горячих точек мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», — написал Трамп в Truth Social. Ранее СМИ предполагали, что Гренелл станет спецпосланником Трампа по Украине, но в итоге на эту должность решено было назначить отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога.

В период первого президентского срока Трампа Гренелл заработал репутацию человека со спорным подходом к дипломатии, раздражавшим союзников и внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне, но его стиль пришелся по душе самому президенту, который ценит «прямой разговор».

Гренелл остался близок к Трампу после того, как тот покинул свой пост в 2021 году, и время от времени выступал в качестве его ключевого советника по внешней политике. В частности, в сентябре он присутствовал при встрече политика с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступал за мирное соглашение, которое позволит сохранить украинскую территорию при создании «автономных регионов» под контролем России. Также Гренелл советовал не принимать Украину в НАТО, настаивая на том, что альянс не должен расширяться, пока его нынешние участники не достигнут целевых показателей по оборонным расходам — 2% ВВП.

При выдвижении Трампа кандидатом в президенты в 2024 году Гренелл был одним из первых, кто поддержал его кампанию. В рамках предвыборной гонки он провел для республиканца множество мероприятий, посвященных вопросам национальной безопасности и экономики. Выступая на Национальном съезде Республиканской партии, Гренелл заявил, что «пришло время поставить Америку на первое место» на мировой арене, поскольку Китай и Россия считают администрацию Джо Байдена слабой.

В нынешней избирательной кампании Трампа Гренелл отвечал за работу с арабо-американскими избирателями в Мичигане, где кандидату-республиканцу в итоге удалось добиться успеха среди традиционно поддерживающего Демократическую партию электората — даже несмотря на его угрозы запретить иммиграцию из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Примечательно, что в прошлом Гренелл, занимавший пост представителя США в ООН в период правления Джорджа Буша-младшего, критиковал Трампа, как и многие другие республиканцы, но потом стал его преданным сторонником. В 2016 году, как только Трамп стал кандидатом в президенты от Республиканской партии, Гренелл удалил посты в соцсетях. где негативно о нем отзывался, называя «безрассудным» и «опасным».

После победы на президентских выборах, которые состоялись в ноябре 2024 года, Трамп обнародовал свои решения по назначениям на ключевые посты в своей администрации. В частности, при нем будет установлен исторический рекорд возраста пресс-секретаря Белого дома: эту должность займет 27-летняя Каролин Ливитт, моложе которой среди ее предшественников еще не было.

Кроме того, Трамп выбрал на должность «царя» искусственного интеллекта и криптовалют в Белом доме венчурного капиталиста и ведущего подкаста про экономику Дэвида Сакса, который тесно связан с бизнесменом Илоном Маском и являлся одним из крупнейших доноров избирательной кампании республиканца.

Советником Трампа по нацбезопасности, по предварительным данным, станет конгрессмен от Флориды Майк Уолтц, который отметился резкими высказываниями по поводу оборонных расходов стран НАТО и продолжения финансово-военной поддержки Украины со стороны США.