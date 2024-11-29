Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен назначить спецпосланником по Украине и России, столкнется с «практически невыполнимой задачей» по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом пишет Der Spiegel.

Ожидается, что Келлог сможет найти приемлемое решение для обеих сторон, однако это почти невозможно. Среди республиканцев есть желание прекратить конфликт и перестать оказывать помощь Украине, но президент России Владимир Путин «пока не проявляет интереса к мирным переговорам», в то время как российские войска успешно продвигаются в зоне спецоперации, отмечает Der Spiegel.

Ситуацию осложняют, в том числе, громкие обещания Трампа, которые тот озвучивал во время предвыборной гонки. При этом 80-летний Келлог может оказать влияние на взгляды и действия Трампа, которые касаются внешней политики, говорится в публикации.

Избранный президент США Дональд Трамп утверждал, что сможет разрешить конфликт России и Украины «за 24 часа», а в случае победы на выборах положит конец боевым действиям еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года. В Кремле говорили, что еще рано делать выводы о том, как новый президент США будет действовать. Пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт после его избрания говорила, политик теперь он сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной». Она пояснила, что это подразумевает «усаживание» Москвы и Киева за стол переговоров «в первый же день», чтобы «закончить эту войну».

В июне агентство Reuters сообщало, что два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа — Кит Келлог и Фред Флейтц — представили ему план урегулирования российско-украинского конфликта. Согласно их идее, на мирных переговорах планируется достичь прекращения огня на основе имеющейся линии фронта. Киев при этом должен будет вступить в переговорный процесс, чтобы не лишиться военной поддержки Вашингтона. Одновременно планируется предупредить Москву, что отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины со стороны американцев.

Однако некоторые республиканцы — особенно в Палате представителей США — вероятнее всего, не захотят соглашаться на увеличение помощи ВСУ, писало Reuters. Самой Украине план Келлога и Флейтца едва ли понравится — на практике он даст России «неоспоримый контроль» над занятыми ей территориями — «по крайней мере, на значительный период времени», сказано в публикации.

Келлог ранее называл личные договоренности наиболее эффективным способом решать проблемы с Россией. Их он противопоставлял санкциям или грубой силе.