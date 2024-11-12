Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц может стать советником президента США по национальной безопасности, его назначит избранный американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Официально информацию о кандидатуре Уолтца не подтвердил ни Трамп, ни сам конгрессмен. Эту должность с января 2021 года занимал Джейк Салливан.

По данным WSJ, Уолтц начнет работать на этой должности в разгар затянувшихся конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и ожидается, что Трамп попробует предотвратить дальнейшую эскалацию за счет усиления сдерживания оппонентов страны за рубежом.

Газета называет пост советника по нацбезопасности одним из самых ключевых в Белом доме. На этой должности координируется работа всех ведомств, которые отвечают за связанные с национальной безопасностью вопросы, советник докладывает о происходящем президенту и реализует его политику в этом направлении.

До работы в Конгрессе Уолтц занимал различные должности в области национальной безопасности в администрации 43-го президента США Джорджа Буша, Пентагоне и Белом доме. Уолтц входит в комитеты Палаты по разведке, вооруженным силам и иностранным делам. Он поддерживал помощь Украине, при этом требуя «условий», включая увеличение расходов со стороны европейских союзников, дополнительный контроль за расходованием средств и сочетание помощи с мерами по обеспечению безопасности границ. Уолтц также критиковал вывод войск администрацией действующего президента США Джо Байдена из Афганистана в 2021 году.

Также, как пишет The New York Times (NYT), Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря, а главой Агентства по охране окружающей среды — бывшего конгрессмена от Нью-Йорка Ли Зелдина.

Накануне CNN сообщил, что Трамп намерен назначить на пост заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам своего бывшего старшего советника Стивена Миллера. По данным телеканала, Миллер — главный идеолог жестких мер в сфере миграции. Кроме того, Трамп предложил на пост постоянного представителя США при ООН члена Палаты представителей Конгресса Элиз Стефаник. CNN назвал ее надежным союзником Трампа и основным сборщиком средств для Республиканской партии.

Также телеканал сообщал, что американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск, который активно поддерживал Трампа на выборах в США, может не получить должность в будущей администрации республиканца.