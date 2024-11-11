Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск, который активно поддерживал Дональда Трампа на выборах в США, может не получить должность в будущей администрации республиканца, передает CNN со ссылкой на источники. Трамп ранее говорил, что Маск возглавит комиссию по повышению эффективности правительства.

По сообщению CNN, с тех пор, как стало известно о победе Трампа на выборах, Маска почти каждый день замечали в городке Палм-Бич (штат Флорида) в компании будущего главы США — к примеру, за обедом или на поле для гольфа. Кроме того, Маск присутствовал во время телефонных разговоров Трампа с мировыми лидерами, а также участвовал в принятии кадровых решений.

В частности, бизнесмен был рядом с Трампом, когда тот говорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам источника, Трамп включил громкую связь, и Зеленский поблагодарил Маска за предоставление Украине спутниковой системы Starlink, принадлежащей его компании SpaceX.

Один из собеседников CNN отметил, что Маск, как ожидается, официально не станет занимать какую-либо должность в администрации Трампа. Однако предпринимателю это и не нужно, поскольку у него и без того достаточно влияния на избранного президента, считает источник.

Вдобавок, по словам другого источника, маловероятно, что Маск вообще захочет занимать должность в правительстве с полной загруженностью, учитывая, что он возглавляет несколько компаний.

Трамп в сентябре говорил, что в случае прихода к власти создаст комиссию по повышению эффективности правительства, которая будет работать под началом Маска. Сам предприниматель в тот период отмечал, что хочет «послужить Америке, если представится такая возможность». «Не нужно ни зарплаты, ни звания, ни признания», — писал он в соцсети X.

В своей первой победной речи 6 ноября Трамп назвал Маска «супергением». «Мы должны защищать наших гениев, у нас их не так уж много», — сказал республиканец, выступая во Флориде.

Маск активно агитировал голосовать за Трампа, предрекая США мрачное будущее в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис. По состоянию на середину октября он пожертвовал почти $119 млн на помощь кампании республиканца. После победы Трампа состояние Маска выросло на $26,5 млрд на фоне роста цен на акции принадлежащей ему компании Tesla.

На прошлой неделе Маск говорил, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если займет должность в администрации Трампа. По его словам, в стране «гигантская бюрократия» и «чрезмерное регулирование».