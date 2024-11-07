Трансгендерная дочь Илона Маска — 20-летняя Вивиан Дженна Уилсон, которая в прошлом сменила пол с мужского на женский, — намерена уехать из США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом она написала на своей странице в Threads.

Уилсон рассказала, что давно задумывалась о переезде из США, но победа Трампа на президентских выборах подтолкнула ее к этому шагу.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он [Трамп] пробудет на своем посту всего 4 года, даже если законы о борьбе с трансгендерами волшебным образом не вступят в силу. Люди, которые добровольно проголосовали за это, в ближайшее время никуда не денутся», — пояснила девушка.

Уилсон не сообщила, куда именно намерена уехать.

Илон Маск женился на матери Вивиан — писательнице Джастин Уилсон — в 2000 году. Через два года у них родился сын Невада, который скончался спустя 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. В 2004 году Уилсон родила мальчиков-близнецов — Ксавье и Гриффина, а в 2006 году тройняшек — Дэмиана, Кая и Саксона.

В 2022 году сын Маска и Уилсон — Ксавье Александр Маск — официально сменил пол и имя на Вивиан Дженна Уилсон. Трансгендерная дочь миллиардера объясняла смену имени желанием избавиться «от любой формы родства» со своим биологическим отцом.

После этого ее мать Джастин Уилсон заявила, что гордится Вивиан. Илон Маск утверждал, что его «обманом» заставили дать согласие на то, чтобы его ребенок принимал препараты, блокирующие половое созревание. По его словам, в результате он потерял своего сына.

«Это было до того, как я начал понимать, что происходит. Распространялся COVID, поэтому было много путаницы, и мне сказали, что Ксавье может покончить с собой, если он этого не сделает», — отмечал предприниматель.

Маск предлагал пожизненно лишать свободы родителей и врачей, которые позволяют детям совершать трансгендерный переход.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября, по их итогам Трамп был избран 47-м президентом страны. Маск активно агитировал голосовать за Трампа, предрекая США мрачное будущее в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис.

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