Миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск получает от своей поддержки избранного президента США Дональда Трампа «необычайное влияние», позволяющее его компаниям добиться благоприятного отношения со стороны правительства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным Федеральной избирательной комиссии, Маск пожертвовал не менее $119 млн политическому комитету действий, созданному в поддержку Трампа, и активно агитировал за республиканца на решающем этапе предвыборной кампании.

Политическая активность Маска отражает более широкую стратегию, направленную на то, чтобы оградить его компании от регулирования и мер принудительного характера, а также усилить их государственную поддержку, говорят шесть источников агентства в компаниях бизнесмена и два государственных чиновника.

Бизнес-интересы Маска — от электромобилей Tesla до ракет SpaceX и мозговых чипов Neuralink — во многом зависят от государственного регулирования, субсидий и политики, отмечает Reuters.

«Илон Маск считает, что все нормативные акты мешают его бизнесу и инновациям. Он рассматривает администрацию Трампа как средство избавиться от как можно большего количества правил, чтобы он мог делать все что захочет, и так быстро, как захочет», — пояснил бывший высокопоставленный сотрудник SpaceX.

По словам другого источника Reuters, главной задачей Маска в течение следующих четырех лет будет «отмена мер принудительного характера». В частности миллиардер хочет заставить Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) воздержаться от возможных мер принудительного характера, касающихся безопасности систем помощи водителю электрокаров Tesla, рассказал собеседник агентства.

Кроме того, Маск хочет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств и роботакси. А для своего нового стартапа искусственного интеллекта xAI бизнесмен может сформировать правила или новое ведомство, заявил источник Reuters.

Маск также давно выражал недовольство темпами работы Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), из-за чего замедляется вживление людям мозговых чипов Neuralink. При этом, по словам шести источников Reuters, компании Маска уже сталкиваются с меньшим количеством нормативных требований и более мягким применением федеральных правил.

Торги 6 ноября закрылись ростом акций Tesla почти на 15% на фоне данных о победе Трампа на президентских выборах. Рыночная стоимость компании подскочила примерно на $120 млрд. Стоимость 411 миллионов акций Tesla, которыми Маск владеет напрямую, повысилась более чем на $15 млрд. Это был двухлетний максимум для акций Tesla, которые в последнее время испытывали трудности, отмечает CNN.

Трамп заявил, что намерен создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском для сокращения федеральных расходов. Ожидается, что влияние бизнесмена будет значительным, учитывая, что Маск и так является крупным подрядчиком Пентагона, пишет Reuters.