Избранный президент США Дональд Трамп, разговаривая 6 ноября по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, передавал трубку миллиардеру Илону Маску. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, осведомленный о состоявшемся разговоре.

Неизвестно, затронули ли собеседники вопросы, связанные с какими-либо изменениями в политике США относительно Украины после прихода Трампа к власти. Политик и миллиардер, говоря с Зеленским, вместе находились в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Источник описал тон беседы как «позитивный».

Другой собеседник NYT заявил, что вышел «хороший разговор». По его словам, Зеленский сам позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, а когда тот передал трубку Маску, поблагодарил и его — за оказываемую Украине помощь со спутниковым интернетом. В офисе Трампа пока не прокомментировали информацию об этом звонке.

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По словам экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, это был первый случай, когда Маск присоединился к разговору Трампа с президентом Украины, которые с начала российской военной операции общались по телефону как минимум дважды. Мендель, работавшая в администрации Зеленского до СВО, утверждает, что помогала организовывать два телефонных разговора между Зеленским и Маском в марте 2022 года — примерно через две недели после начала вооруженного конфликта.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины заявила, что тогда Зеленский был заинтересован в помощи Маска в организации переговоров с Кремлем. В ходе одного из звонков, по ее словам, украинский лидер просил миллиардера помочь добиться соглашения с Москвой об открытии гуманитарного коридора для эвакуации жителей Мариуполя.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно гарантировал, что сможет в кратчайшие сроки положить конец украинскому конфликту. Многие аналитики считают, что он намерен добиться этого, оставив за Россией занятые ею после 2022 года территории. На дебатах политик отказался сказать, какую из сторон хотел бы видеть победительницей, и заявил, что Киев получил от администрации Джо Байдена слишком большую финансовую и военную помощь.

Илон Маск, который в последние месяцы сблизился с Трампом и оказывал финансовую и материально-техническую поддержку его избирательной кампании, предоставил украинским военным возможность использовать свою спутниковую коммуникационную сеть Starlink.

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Маск является крупным подрядчиком правительства США, включая Пентагон, который в значительной степени зависит от SpaceX в плане пусковых мощностей. Миллиардер уже попытался пристроить некоторых своих сотрудников на государственные должности после инаугурации Трампа. Сам избранный президент сказал, что хочет видеть Маска на должности советника, ответственного за сокращение государственных расходов.

После завершения президентских выборов Зеленский призвал Трампа помочь Украине в противостоянии с Россией. Он выразил уверенность в том, что если декларируемый Трампом принцип «принуждения к миру» ляжет в основу политики США, «и Америка, и весь мир, несомненно, выиграют».

Звонок Зеленского стал одним из десятков телефонных разговоров с иностранными лидерами, которые Трамп провел за последние несколько дней. Он также пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот после беседы рассказал журналистам, что во время общения Трамп ужинал с Маском.