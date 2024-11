Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, сумев набрать минимум 270 выборщиков. Об этом говорится в подсчетах The New York Times и Reuters.

Как сообщает The New York Times, Трамп получает 277 голосов выборщиков. По данным Reuters — 279 выборщиков. У его оппонента Камалы Харрис 219 выборщиков, по информации Reuters, или 224 голосов, согласно данным The New York Times.

По данным CNN, Трамп набрал 276 голосов выборщиков. Такой же по исходу прогноз дает и телеканал NBC.

Необходимое для победы число голосов Трампу принес штат Висконсин.

Голосование коллегии выборщиков пройдет 17 декабря, а 6 января конгресс утвердит его итоги. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января. Вице-президентом станет сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Трамп уже объявил о своей победе в президентской гонке, выступая перед сторонниками в конференц-центре округа Палм-Бич во Флориде.

«Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат», — сказал он.

По словам кандидата от Республиканской партии, такой результат — «политическая победа», которую США «никогда раньше не видели». Трамп пообещал «вылечить» Америку, снизить налоги, «остановить войны»,

