Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в конференц-центре округа Палм-Бич во Флориде.

«Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат», — заявил Трамп.

На сцене к нему присоединились члены его семьи и кандидат в вице-губернаторы Джей Ди Вэнс. Трамп также выразил уверенность, что республиканцы установили контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис не выступала перед своими сторонниками, которые собрались в Говардском университете в Вашингтоне. Сопредседатель ее кампании Седрик Ричмонд кратко обратился к толпе после полуночи, заявив, что Харрис выступит публично 6 ноября, передает Reuters.

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