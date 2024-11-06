Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах в США с вероятностью 88%. Такие данные прогнозирует инструмент «избирательная иголка», который запустила газета The New York Times.

«Избирательная иголка» оценивает шансы кандидатов на основе имеющейся информации о голосовании. Инструмент меняет прогноз результатов в онлайн-режиме.

В пояснениях к «избирательной иголке» говорится, что исход выборов будет определяться семью штатами, на которые приходится 93 голоса коллегии выборщиков: Невада, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона, Северная Каролина и Джорджия. Пока во всех них, как пишет NYT, победу одерживает Трамп.

Главный политический аналитик издания Нейт Кон предположил, что выборы, скорее всего, выиграет Трамп.

«У него есть преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Чтобы победить, Харрису нужно будет победить во всех трех. Еще много голосов осталось, но в голосовании на данный момент Трамп немного, но заметно впереди», — отметил он.

До этого в интервью WPHT кандидат от республиканцев говорил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах.

Согласно данным Associated Press, Трамп набирает 230 голосов выборщиков, Харрис — 179. Разрыв между ними сокращается. Для победы республиканцу нужно набрать не менее 270 голосов.