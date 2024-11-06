Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обогнал кандидата от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся (где поддержка демократов и республиканцев почти одинаковая) штате Пенсильвании, сообщает AP. После подсчета 45% бюллетеней у Трампа — 49,9% голосов, у Харрис — 49,2%.

Из всех колеблющихся штатов в Пенсильвании больше всего выборщиков — 19. На нынешних выборах американского президента, кроме Пенсильвании, к колеблющимся штатам относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина. Харрис побеждает в настоящее время только в двух — Аризоне и Мичигане, данных по Неваде пока нет.

До этого в интервью WPHT Трамп говорил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах.

«Если мы победим в Пенсильвании, то победим и на выборах»,— сказал кандидат от республиканцев.

В 2016 году Трамп одержал в этом штате победу над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон с крайне небольшим перевесом — 48,6% против 47,9%. В 2020 году голоса выборщиков штата отошли к нынешнему президенту США демократу Джо Байдену.

Кроме того, как сообщает Fox News, Трамп получает 205 голосов выборщиков, у Харрис — 117 голосов. Для победы необходимо получить более 270 голосов выборщиков.