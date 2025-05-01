Международный аэропорт Сухума им. В. Г. Ардзинбы принял первый борт из России в рамках возобновленного авиасообщения между странами. Абхазия начала обслуживать регулярные пассажирские рейсы после перерыва более чем в 30 лет.

Первый с 1993 года регулярный авиарейс между Москвой и Сухумом 1 мая выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Время полета между городами заняло около четырех часов. Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта, вылет был запланирован на 14:30 мск. Однако 50-местный Bombardier CRJ-200 покинул московский аэропорт Внуково с 17-минутным опозданием — в 14:47 мск. В пресс-службе «ЮВТ Аэро» ТАСС сообщили, что самолет вылетел с практически полной загрузкой — 49 пассажиров на борту.

Борт из Москвы приземлился в Сухуме в 19:26 по местному времени (18:26 мск). В 19:30 мск рейс должен вылететь в обратном направлении.

В церемонии открытия аэропорта Сухум заявлено участие президента Абхазии Бадры Гунбы и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, передает ТАСС. Для пассажиров первого за три десятилетия рейса подготовили концертную программу с участием артистов из России и Абхазии, посвященную теме дружбы и Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия».

Сухумский аэропорт был закрыт в октябре 1993 года после начала грузино-абхазской войны по распоряжению властей Грузии. В 2006 году Международная организация гражданской авиации (ICAO) аннулировала код аэропорта. Спустя 30 лет после закрытия аэропорта, в июне 2023 года Россия и Абхазия заключили соглашение о его реконструкции. В октябре того же года абхазское правительство заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие». Инвестиции в реконструкцию оценивались более чем в 12 млрд рублей. Первый после более чем 30-летнего перерыва тестовый полет из Москвы в Сухум состоялся в начале февраля. На борту самолета находился 21 пассажир, в том числе Бадра Гунба.

Как пишет «Интерфакс» следующий рейс из Москвы в Сухум, который также выполнит «ЮВТ Аэро», запланирован на 3 мая. Полет на эту дату обойдется пассажирам в сумму от 35 632 до 36 909 рублей. Далее компания будет совершать рейсы по этому направлению раз в неделю.

Помимо «ЮВТ Аэро» к рейсам в Абхазию в апреле были также допущены компании «Икар», Nordstar (из Москвы и Красноярска) и iFly (только из Москвы). «Аэрофлот» не планирует выполнять перелеты в частично признанную республику.

С 6 мая ожидается запуск рейсов в Сухум из Нижнего Новгорода: их будет выполнять «Икар» — так же раз в неделю. По данным Минтранса, авиакомпания рассматривает возможность полетов из Уфы с 3 июня. Кроме того, с 4 июня рейсы из Казани в столицу Абхазии может начать выполнять Nordwind.

Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что авиакомпаниям, которые будут летать в Абхазию, запретят работать в Грузии. Запуск таких рейсов он назвал нарушением международных норм.

Первый вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили назвал начало регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией нарушением международных норм.

«Осуществление подобных авиарейсов — это нарушение норм Международной организации гражданской авиации (IKAO). К тому же речь идет о российских авиакомпаниях, находящихся под международными санкциями», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Российские авиакомпании, организующие рейсы в Сухум, не смогут работать в Грузии, добавил Давиташвили. «Компании, которые нарушают закон <…>, конечно же, не смогут работать в Грузии. Исходя из этого, мы используем все инструменты, которые в наших руках», — пояснил министр (цитата по ТАСС).

1 мая по маршруту Имеретинский Курорт — Сухум начала курсировать международная электричка «Диоскурия», названная в честь античного названия абхазской столицы. Первый электропоезд, прибывший в абхазскую столицу, встретили президент республики Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По маршруту «Диоскурии» курсируют четырехвагонные электропоезда ЭП2ДМ российского производства. Они будут отправляться дважды в день: в 10:35 мск и 20:25 мск со станции Имеретинский Курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, и из Сухума — в 5:40 мск и 16:20 мск. По маршруту следования предусмотрено несколько остановок: станции Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха, Новый Афон.

Таможенный и пограничный контроль пассажиры «Диоскурии» будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия), сообщили в РЖД. Стоимость билета на весь маршрут составляет 360 рублей.