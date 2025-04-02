Прямые авиарейсы в Абхазию, которые стартуют с 1 мая 2025 года, — это «мечта» для жителей российских регионов, заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. По его словам, решение о прямом авиасообщении между Россией и Абхазией было «ожидаемым», и аэропорт Сухума соответствует всем требованиям российских властей.

«Логистически это позволяет расширить географию полетов по России, даже без отсутствия прямых рейсов из конкретного региона. Это существенно упрощает для наших транзитных пассажиров возможности добраться с минимальным количеством сложностей. Представьте, кто-нибудь из Владивостока прилетит в Москву и оттуда прямым рейсом — в Абхазию, ну мечта же», — рассуждает Мурадян.

При этом, признал эксперт, эффект от запуска прямых рейсов для туристической индустрии пока трудно оценить, поскольку «неизвестно, в каком объеме будут осуществляться рейсы, сколько, из каких регионов».

«Здесь надо подождать детализации, когда перевозчики сформируют свои полетные программы. С другой стороны, сама по себе логистика довольно умело укладывалась в путешествие через наши южные авиационные ворота — это Сочи. Сочи имеет гораздо более развитую маршрутную сеть по сравнению с любым другим городом на юге России, уж не говоря про Абхазию», — отметил Мурадян.

Он считает, что многим по-прежнему будет проще долететь из своего региона прямым рейсом до Сочи, а уже оттуда добираться до Сухума.

«Абхазия — традиционный лидер среди летних направлений», — подытожил вице-президент АТОР.

Об установлении прямого авиасообщения между двумя странами 2 апреля заявил первый заместитель руководителя президента Сергей Кириенко на церемонии инаугурации нового президента Абхазии Бадры Гунбы. По его словам, с 1 мая также начнет курсировать электричка между Сухумом и «Сириусом», время в пути составит 3 часа 20 минут, а стоимость билета в одну сторону — 360 рублей.

В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы. Воздушная гавань не функционировала с момента завершения грузино-абхазской войны в 1993 году. Решение о закрытии аэропорта был принято Международной организацией гражданской авиации.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказывал RTVI, что в 2025 году Абхазия примет около 2 млн туристов, а открытие аэропорта в Сухуме добавит еще 150—200 тыс. Такой небольшой прирост он объяснил тем, что все будет зависеть от стоимости авиабилетов и географии полетов.