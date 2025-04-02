Бадра Гунба, одержавший победу на выборах 2 марта, вступил в должность президента Республики Абхазия (РА). Гунба стал шестым президентом в истории республики. Торжественная церемония прошла в актовом зале правительства в Сухуме. Об этом сообщает телеграм канал «Сухум в эфире».

«В ходе торжественной церемонии инаугурации Бадра Гунба принес присягу, после чего прозвучал гимн Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

По данным телеграм канала, Гунбе вручили атрибуты власти — штандарт и печать с изображением государственного герба Республики Абхазия. «Также ему вручена шашка, символизирующая роль президента как Главнокомандующего Вооруженными силами РА», — уточняет канал.

В инаугурационной речи Гунба заявил, что главным залогом развития Абхазии является единство, а его приоритетом — развитие социального государства и создание достойных условий жизни для граждан. Кроме того, президент выразил готовность тесно взаимодействовать с законодательной и судебной властью. Он также сообщил, что 2025 год в республике объявлен Годом первого президента Владислава Ардзинба, и анонсировал конкурс «Команда Абхазии», который станет социальным лифтом для патриотичных граждан.

По словам Гунбы, Абхазия полностью поддерживает Россию в борьбе за суверенитет и справедливый мировой порядок. «Бойцы из Абхазии сражаются на фронтах СВО бок о бок с российскими братьями. Нет сомнений в том, что цели СВО будут достигнуты», — заявил он.

Как пишет ТАСС, на торжественной церемонии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Сегодня с нами наши друзья. Я приветствую Сергея Владиленовича Кириенко, и выражаю ему искреннюю благодарность за поддержку, которую он оказывает нашей стране. Мы гордимся тем, что вы являетесь уроженцем Абхазии», — заявил Гунба, обращаясь к Кириенко.

На президентских выборах в марте Гунба получил 54,73% голосов, тогда как его соперник Адгур Ардзинба — 41,54% голосов. Президент России Владимир Путин поздравил победителя и выразил надежду, что дружественные российско-абхазские отношения «будут и далее укрепляться на благо народов».