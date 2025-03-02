Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием президентом Абхазии. Телеграмма с обращением российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Абхазия», — говорится в тексте поздравления.

Путин выразил надежду на то, что дружественные российско-абхазские отношения «будут и далее укрепляться на благо народов».

«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — отметил российский президент, пожелав Гунбе успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Гунба был избран президентом Абхазии по результатам выборов, прошедших в частично признанной республике 1 марта. По данным абхазского ЦИК, он получил 54,73% голосов, тогда как его соперник Адгур Ардзинба — 41,54% голосов.

Бадра Гунба — бывший заместитель предыдущего президента Абхазии Аслана Бжании. Последний был вынужден уйти в отставку в ноябре 2024 года на фоне протестов оппозиции из-за принятия инвестиционного соглашения с Москвой, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики и предусматривало значительные преференции для бизнесменов из России. После ухода Бжании с поста президента Гунба возглавлял республику в статусе исполняющего обязанности главы государства.

После отказа абхазских властей ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией Москва временно прекратила продажу турпутевок в Абхазию, где из-за дефицита электроэнергии начались веерные отключения электричества. В конце декабря 2024 года Россия по просьбе Гунбы начала гуманитарные поставки электроэнергии в республику.

Кроме того, на фоне неопределенности с ратификацией инвестиционного соглашения осенью 2024 года российская сторона приостановила софинансирование зарплат сотрудников бюджетных сфер в Абхазии. В феврале на встрече с Гунбой российский вице-премьер Александр Новак заявил, что инвестсоглашение в текущем виде не будет реализовано и анонсировал его пересмотр.

После приостановки софинансирования со стороны Москвы в декабре Сухум отчитался о найденных 230 млн рублей на зарплаты некоторым категориям сотрудников бюджетных сфер. В январе Россия направила Абхазии финансовую поддержку на сумму 344 млн рублей, в феврале — на 72 млн рублей. Часть средств февральского транша пошла на зарплаты бюджетникам.

Объем российской финансовой помощи Абхазии в 2025 году составит 5,2 млрд рублей, заявлял исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.