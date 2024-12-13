Российские операторы временно не могут продавать туры в Абхазию, рассказал «Газете.ру» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян. Такое решение он назвал «воспитательной работой».

Мурадян объяснил остановку продажи туров отказом Абхазии ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, которой гарантировало бы права и защитило бы бизнес российских инвесторов в республике.

«Пока абхазы противостоят тем нормам, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основным доходом государства», — сказал вице-президент АТОР.

Мурадян отметил, что Минэкономразвития России выпустило запрет для туроператоров на продажу туров в Абхазию после того, как в стране начались протесты. При этом россияне могут самостоятельно покупать билеты в Абхазию и оплачивать проживание там, отметил он.

«Запрет действует до его отмены. В 2024 году вряд ли стоит ждать отмены запрета», — добавил собеседник «Газеты.ру».

Спрос россиян на поездки в Абхазию

Мурадян уточнил, что спрос туристов на поездки в Абхазию до нуля «точно не падает», поскольку есть те, кому не мешают никаких проблемы, в том числе перебои в работе электричества. Кроме того, по словам вице-президента АТОР, Абхазия — популярна как «ультрабюджетное направление».

Он считает, что отмены запрета для российских туроператоров можно ожидать после того, как в Абхазии пройдут выборы президента. Кроме того, он отметил, что Абхазия важна для России, поскольку снимает нагрузку по туристам с Краснодарского края.

Что происходит в республике

Абхазия и Россия 30 октября 2024 года подписали соглашение об инвестиционной деятельности, которое предполагало реализацию масштабных российских проектов на территории республики. Однако абхазская оппозиция не согласилась с этим документом — в стране начались протесты, в результате которых свой пост покинул президент Аслан Бжания.

Россия со своей стороны остановила финансирование, которое осуществляла в рамках взаимных договоренностей, включавших так и не принятое Сухумом инвестиционное соглашение. На поступавшие средства Абхазия выплачивала зарплаты бюджетникам и покрывала другие социальные расходы.

Минэкономразвития России еще 15 ноября в связи с начавшимися в Сухуме акциями протеста рекомендовало туристам воздержаться от поездок в республику, а туроператорам — от продажи путевок туда. При этом абхазское Минтуризма утверждало, что никаких угроз для туристов в стране нет.

С 9 декабря в Абхазии начали действовать ограничения на подачу электроэнергии, согласно которым с семи утра до девяти часов вечера ее подают дважды по 2 часа 20 минут. В ночное время ограничения не действуют. Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии также попросил провайдеров 10 декабря отключить интернет с полуночи до семи часов утра для борьбы с незаконным майнингом криптовалюты.

Из-за ухудшения ситуации с энергообеспечением в республике приостановили работу школы и детские сады. По словам и.о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганба, меры будут действовать до 17 декабря включительно.