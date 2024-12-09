Школы и детские сады Абхазии закроются с 10 декабря из-за ухудшения ситуации с энергообеспечением в республике. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

Меры будут действовать до 17 декабря включительно, уточнил и.о. министра просвещения республики Инал Габлия. По его словам, речь идет о дополнительных каникулах. Сотрудников школ, колледжей и детсадов оповестят, «чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».

С 9 декабря электроэнергию в Абхазии с семи утра до девяти часов вечера подают дважды по 2 часа 20 минут. В ночное время ограничения не действуют. Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии также попросил провайдеров 10 декабря отключить интернет с полуночи до семи часов утра для борьбы с незаконным майнингом криптовалюты.

Во вторник власти Абхазии рассмотрят вопрос о введении в республике режима чрезвычайной ситуации. И.о. министра энергетики Джансух Нанба предупредил, что в «худшем случае» подача электроэнергии может сократиться до шести часов в сутки.

Ограничения в стране введены с начала ноября из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды на плотине Ингурской ГЭС, питающей восточную часть Абхазии. Дефицит покрывался за счет перетока электроэнергии из России. И.о.премьер-министра Абхазии Валерий Бганба говорил, что поставка перетока оплачена до 10 декабря, а дальше ситуация зависит от возможности найти средства в бюджете.

«Если мы не сможем его [переток] пролонгировать, то, конечно, у нас сложится очень серьезная ситуация. При минимальной выработке ИнгурГЭС мы не сможем обеспечить страну электроэнергией. Положение сложное, приток воды ожидается только весной», — сказал Бганба.

На ситуацию также влияет незаконная добыча криптовалюты. По словам и.о. министра энергетики Абхазии, нелегальные майнинговые фермы потребляют около 1 млн кВт•ч электричества в сутки. Если не приостановить эту деятельность, жители республики могут остаться без электричества, отметил Джансух Нанба.