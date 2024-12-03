Депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, из-за которого оппозиция республики ранее устроила протесты, а президент страны Аслан Бжания вынужден был уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Сухуме.

Соглашение, вынесенное на голосование, предусматривало льготы для российских предпринимателей, которые реализуют в Абхазии проекты с объёмом инвестиций не менее 2 млрд рублей. Оно было подписано в октябре, но для его вступления в силу требовалась ратификация парламентом.

Предыдущее голосование было назначено на 15 ноября, но тогда из-за масштабной акции протеста, переросшей в беспорядки с захватом административных зданий в центре Сухума, власти республики решили снять вопрос о ратификации документа с парламентской повестки для «стабилизации обстановки».

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Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверял RTVI, что протестные акции не повлияют на инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией. «В Абхазии происходят разные процессы, но соглашение об инвестициях сорвано не будет», — утверждал он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил RTVI, что абхазская оппозиция использовала инвестиционное соглашение как повод для нападок на власть — особенно с учетом предстоящих в 2025 году президентских выборов, в которых наверняка примет участие Бжания. Согласие президента под давлением оппозиции покинуть пост депутат ГД объяснил предвыборными маневрами с обеих сторон.

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил RTVI, что решение Бжании вызвало у него недоумение, поскольку «так политика не делается». Он подчеркнул, что закон об инвестициях выгоден обеим сторонам, «если отбросить всю шелуху, которую там используют некоторые политиканы».