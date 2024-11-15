Президент Абхазии Аслан Бжания не готов выходить на улицу и разговаривать с людьми, поэтому будет искать другие пути умиротворения оппозиции, но «так политика не делается», заявил RTVI глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Так он прокомментировал принятое под давлением протестующих решение абхазских властей отозвать ратификацию инвестиционного соглашения с Россией.

По словам Калашникова, действия руководства республики вызывают у него «странное чувство», поскольку не поддаются пониманию.

«Непонятно, зачем вообще затевали арест этих троих человек. Как только их арестовали, их люди вышли — человек 500-600, теперь они же, почуяв, что называется, кровь Бжании, вышли к парламенту», — описал ситуацию депутат Госдумы.

11 ноября были задержаны экс-депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба и Рамаз Джопуа, а также оппозиционный активист Омар Смыр. Они подрались с членом парламента после заседания по ратификации инвестиционного соглашения. Когда протестующие попытались вызволить их из Службы госбезопасности (СГБ), число задержанных выросло до шести. Впоследствии их всех отпустили.

Калашников подчеркнул, что закон об инвестициях выгоден обеим сторонам, «если отбросить всю шелуху, которую там используют некоторые политиканы».

«Хотите, чтоб строились здания? Надо создать условия для инвесторов. Так живет любая страна: надо инвесторам создавать условия. Если же сидеть как собака на сене, тогда будет разруха и никто не поедет, негде жить, <…> поэтому они задумали этот закон, чтобы привлечь инвестиции», — пояснил глава думского комитета по делам СНГ.

Части абхазского общества не нравится эта стратегия из-за кажущихся угроз, но их опасения можно было бы развеять, убежден Калашников. «Они видят в этом какую-то задумку, которая завтра лишит их не знаю чего, земли. Хотя земли это не касается — касается чисто зданий, которые нужно строить. Если там есть такие сомнения, их можно было бы разрешить в том же законопроекте», — считает депутат.

«Ни пяди земли не отдадим»: почему в Абхазии заговорили о конфронтации с Россией

По его оценке, абхазский президент Аслан Бжания, видимо, не готов выходить на улицу к протестующим или «даже разговаривать с людьми», поэтому власти республики «будут искать другие пути в своем государстве, как умиротворить небольшое количество людей и в то же время привлечь для республики какие-то инвестиции».

«Но так политика не делается, конечно», — выразил уверенность Калашников.

Сегодня, 15 ноября, протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией протаранили автомобилем ворота и попытались вломиться в здание парламента Абхазии, где проходит слушание. В результате власти страны объявили, что снимают вопрос о соглашении с повестки.

Выстрелы и дымовые шашки. Что известно об акции протеста у парламента Абхазии

При этом ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверял RTVI, что протестные акции не повлияют на инвестиционное соглашение между Россией и Абхазией. «В Абхазии происходят разные процессы, но соглашение об инвестициях сорвано не будет», — утверждал он.

Чего добивается абхазская оппозиция?

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял RTVI, что абхазская оппозиция традиционно раскручивает любые поводы против действующей власти и таким образом уже не раз добивалась ухода президентов.

Он предположил, что нынешняя волна протестов может быть связана с предстоящими в 2025 году президентскими выборами, в которых наверняка будет участвовать Бжания. По оценке депутата, протестующие на самом деле немногочисленны, поэтому они устраивают акции таким образом, чтобы создать впечатление более высокой численности своих сторонников.

Массовые задержания и блокировка дорог: Абхазию охватили беспорядки из-за соглашений с Россией

Затулин подчеркивал, что протест против инвестиционного соглашения разжигают абхазские граждане, которые получили российские паспорта и пользуются преимуществами российского гражданства, но при этом не хотят предоставить ответные условия россиянам.

По его словам, до взаимного признания арбитражных судов в республике царила «вакханалия», у российских инвесторов попросту отнимали бизнесы, и они теряли деньги, не имея возможности отстаивать свои интересы в местной системе правосудия. Чтобы добиться признания закона об арбитражах, напомнил Затулин, России пришлось замораживать выплату 170 млн в месяц на зарплаты абхазским бюджетникам.